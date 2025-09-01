La guerra de los móviles

Varios niños miran sus móviles / Jesús Prieto

Nada impone tanto respeto —y, en cierto modo, admiración— como un abuelo enfadado. Y el nuestro lo está, y mucho, y con razón. El abuelo, solemne, alzó la voz este pasado fin de semana para, delante de hijos, yernos, nuera y, sobre todo, nietos, declararle la guerra al teléfono móvil. No al aparato, que por sí mismo no tiene culpa de nada, sino al abuso que su estirpe y familia política hacemos del mismo. A todas horas, día y noche, y no precisamente para trabajar (que suele ser mi disculpa, aunque no es más que eso: una excusa). No puedo estar más de acuerdo, aunque sea el primero en tirar piedras… contra mi propio tejado.

Está preocupado el abuelo por las consecuencias negativas de la adicción al móvil —sí, es lo que es: adicción—. Sobre todo en sus nietos, desde el más pequeño, de apenas un año de edad, hasta el mayor, que ya cumplió los 18 y empieza este mes la universidad. Planteó el abuelo prohibir el móvil en la mesa (más o menos, todos de acuerdo), retrasar la edad a la que se accede al primer smartphone (a los nietos mayores, que sus padres se hubiesen criado llamando a sus amigos al teléfono fijo, sin Instagram ni TikTok, les suena a un capítulo malo de Stranger Things), e incluso comparar, en época de exámenes, cuántos minutos perdemos conectados con el tiempo de estudio. Yo, para quitarle hierro al asunto, hasta le propuse instalar un inhibidor de señal y quitar la Wi-Fi.

Al final, no hubo consenso, pero el abuelo sigue enfadado. Y lo entiendo. Lo veo en mi propio hogar, donde el pequeño (3 años) anda con un viejo Nokia de su madre (sí, de esos que podías tirar al suelo y se rompía antes la baldosa que el cacharro; por supuesto, solo para llamar y mandar SMS, nada de Internet) y no lo pierde de vista ni un segundo: lo lleva siempre en el bolsillo del pantalón. Hace unos días estaba jugando fuera de casa y se me acercó para que le guardase el móvil, que se le caía y no quería perderlo. Le pregunté: «¿Por qué lo llevas?», y su respuesta me hizo sentir el peor padre del mundo: «Como tú, papá, para trabajar». Ese «para trabajar» aún resuena en mi cabeza. Reconozco que abuso del móvil, aunque no practico las redes sociales —ni tuits, ni likes, ni stories, ni gaitas—. Son los gajes de este oficio que hoy nos obliga a estar hiperconectados… aunque no queramos.

El abuelo tiene razón. Y lo peor es que lo sabe. Sabe que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, que no vamos a tirar el móvil al cubo de la basura ni a volver al teléfono fijo con disco giratorio. Pero también sabe que esto se nos está yendo de las manos. Que cuando un niño de tres años ya cree que tener un móvil es parte del uniforme de adulto, algo estamos haciendo mal. Muy mal. Y tal vez lo más sensato que podríamos hacer no sea prohibir, sino empezar por mirarnos al espejo. O, mejor dicho, dejar de mirarnos en la pantalla. Porque si seguimos así, dentro de poco no hará falta que el abuelo se enfade: bastará con que nos mande un WhatsApp. Y lo peor es que tampoco lo leeríamos.