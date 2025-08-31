Pisos turísticos: «Me los quitan de las manos»

Vista aérea de Vigo / Marta G. Brea

«¡Que me lo quitan de las manos!», «¡Tengo las bragas de Logroño, abrigan hasta otoño!» y, mi favorito por transgresor —aunque un tanto soez—: «La señora del bigote, ¡hay que llevar algo!». Tranquilos, no estoy bajo el efecto de ninguna sustancia. Son solo algunas de las frases que escucho los lunes por la mañana, cuando atravieso el mercadillo de mi calle al llevar a los niños al cole, antes de ir a trabajar. Pura creatividad feriante para llamar la atención —lo del bigote no creo que funcione— de los posibles clientes. Imposible no despertarse por completo ante semejante alarde de ingenio a grito pelado.

Todo lo contrario ocurre con los pisos turísticos, a los que no les hace falta ninguna campaña de marketing porque, en efecto, «me los quitan de las manos».

Eso sí que es una epidemia, y no la del covid (nótese la ironía). Un simple paseo este verano basta para detectar decenas de apartamentos vacacionales por cualquier calle de las Rías Baixas. Se multiplican como setas, son una plaga. He visto antiguos pubs, bajos comerciales, talleres y hasta oficinas transformados en alojamientos turísticos, o como dicen los amantes de las siglas, VUT. No sé si legales o alegales. Tampoco creo que haya inspectores suficientes para revisar semejante parque de vivienda vacacional, al menos aquí en la costa.

Publicaba ayer Pablo Galán que Vigo tiene una concentración de pisos turísticos que dobla la media nacional. En concreto, 12,7 por kilómetro cuadrado. Es una barbaridad. Es tal la avalancha que el ratio supera incluso el de destinos mediterráneos como Málaga. ¿Perdona?

Soluciones al problema

Menos mal que, al menos en Vigo, el Concello ya se ha puesto manos a la obra, bien a través del propio PXOM (en vigor desde el martes) o mediante la nueva ordenanza de pisos turísticos en elaboración. Esta incluirá nuevos límites a un fenómeno que no hace más que arrinconar al alquiler tradicional —lo que complica, y mucho, la ya de por sí difícil emancipación de los jóvenes— y elevar, consecuentemente, los precios.

El Casco Vello, uno de los barrios con más VUT. / Adrián Irago

Espero que el resto de concellos del área sigan sus pasos, porque lo contrario sería pegarse un tiro en el pie. Luego se quejan de que la gente joven se va del pueblo, de que no hay niños y cierran las escuelas. Hay que fijar unos topes, y fijarlos ya.

Pero no se trata solo de regular las viviendas vacacionales, sino también de aportar garantías a los propietarios para que retornen al alquiler tradicional. Porque —al menos los que yo conozco— se han pasado al lado oscuro primero por rentabilidad (en mi aldea están cobrando por apartamentos pequeños más de 200 euros la noche en agosto), y segundo por una falsa sensación de seguridad. Al operar a través de plataformas como Airbnb, el pago está asegurado y hay menos riesgo de que los inquilinos se queden más tiempo del deseado by the face, o acaben okupando la vivienda.

En resumen: si no ponemos freno, acabaremos viendo cómo los barrios se vacían de vecinos y se llenan de maletas con ruedas. Luego vendrán las lágrimas: que si no hay niños en las escuelas, que si el comercio de toda la vida cierra, que si el pueblo ya no es lo que era. Pues claro que no lo es. Cuando queramos darnos cuenta, ya no quedará nadie para alquilar, ni para comprar el pan, ni para abrir las persianas del bajo. Ni siquiera para gritar «¡que me lo quitan de las manos!». Porque ya nos lo habrán quitado todo.