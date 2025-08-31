Opinión
Ariadna Fernández
Orballar
O noso hórreo ten dous claros, non dá para ser ricos, pero sí para ir indo. Eu xa non vin espigas penduradas nel, cando eu era pequena xa non se sementaba millo para as galiñas nin se buscaba o rei mentres escarochabas. Agora xa só sementamos para as vacas, con cada vez menos resultados, ou para que as fabas subideiras trepen por as canas e non poñerlles varas das que son dereitiñas e se van buscar ao monte.
O noso hórreo a min valeume para me abrigar da auga durante os meses de inverno, mentres agardaba a que chegase o autobús da escola á parada. Alí nos poñiamos, pegadas á cerca para que non nos chovera por diante, para levar as pernas secas e do lado do hórreo que da para o norte, para que non che apertara tanto a auga no paraugas e non cho revirara o aire. Agora case non hai que se abrigar e aínda así, non estamos contentos. Sempre parece que chove de máis para traballar, para se estomballar na area, para ir no coche... todo é moito ata que é pouco. A auga é moi aburrida, excepto cando chove de menos, cando arde. Daquela miramos as predicións meteorolóxicas con ansia e xa pouco importan os bañadores, pouco importa a capa de augas e tanto nos ten que se molle a herba seca.
E caeu auga, iso si, mesturada con borralla. Caeu auga polos montes que temos negros coma tizóns, que agora parecen sacados dunha película de pantasmas, onde mirar ao redor desalenta. Mais non é o único que vai chover, arroiar mais ben. Virá unha tromba de axudas no tento de arrasar co sentido crítico e coa raiba dun pobo que se viu queimar. Virá forte, para lavar conciencias, para deter dignidades e deixar impoluto o sentido da responsabilidade, agora mesmo ferido de morte. Choverán cartos e reinará o silencio duns poucos.
Mais eu sempre pensei que das cen formas de chover que ten o ceo galego, a que máis me gusta é o orballo, o que cae lento e seguido, que deixa contento ao chan, que non leva a terra nin a cinsa, que rega a herba, o millo e os soutos, as carballeiras, os teixadais. O orballo vai facendo paseniño e alimenta mais ca toda canta arroiadura veña para escapar polas cóstas abaixo.
Orballar é mellor que anegar, tamén en política.
