Opinión | Voyager
O paso de xigante do Café Vitruvia
A rúa Reconquista é unha das arterias que une a rúa Policarpo Sanz coa Praza de Compostela. Paseala leva só uns minutos, é unha rúa breve, mais a pegada arquitectónica de Gomez Román, Jenaro de la Fuente, Antonio Palacios ou Manuel Cabanyes Mata sempre me produce certa impresión. Este último foi o arquitecto responsable do edificio da Equitativa, unha filial española da aseguradora estadounidense Equitable Life Assurance Society of the United States, que no s. XIX foi popularizada en España baixo o nome de La Equitativa de los Estados Unidos. Calquera persoa que camiñe pola rúa Reconquista, por moi despistada que vaia, acaba detendo a mirada neste edificio monumental que está coroado por un pavillón circular con columnas toscanas e un nicho desde onde nos observa a deusa da xustiza. No primeiro andar, na altura do número sete, hai unhas letras douradas nas que é imposible non fixarse: Aeroclub. A sede deste círculo social, que mantén o seu recordo a través desas letras e do seu emblema sobre o granito, foi inaugurada no verán de 1955, coincidindo cun espectáculo aéreo que congregou en Peinador cincuenta mil persoas. A sede do Aeroclub converteuse axiña nun punto de encontro da alta sociedade viguesa. É bonito botar a vista atrás e afondar na memoria que gardan os edificios, como tamén o é ser testemuña das súas múltiples vidas. Desde mañá, un de setembro, o número sete da rúa Reconquista pasará a ser o novo local do Café Vitruvia, o proxecto cultural capitaneado por Javier Ferreiro, que leva dez anos agasallando esta cidade cunha programación musical exquisita. A paixón de Javier polo jazz, a música en vivo e a arte, configuraron un espazo que se converteu nun referente cultural e nun punto de encontro de moitísimas persoas que adoramos este lugar. O 6 de xuño, as redes do Café Vitruvia sorprendían cun post onde se anunciaba o peche. En realidade, era un traslado. O peche a unha etapa para abrir outra, nun espazo que multiplica as posibilidades. Desde ese seis de xuño, fixéronnos partícipes do proceso e soubemos que a icónica lámpada Sputnik dos anos sesenta ía continuar formando parte da súa decoración; así coma o reloxo Twenco Flip Flop dos anos 40; a mesa de zapateiro ou o impoñente sofá modular DS600 deseñado por Ueli Bergere, Elenora Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich e Kalus Vogt para o fabricante suízo De Sede, nos anos setenta. Todo isto non é menor, porque dá conta do valor de cada unha das pezas que conforman a decoración do Vitruvia, configurado desde o amor pola arte e cun criterio estético cociñado a lume lento. Talvez por iso, cando pisas o Vitruvia, sabes que estás entrando nun café onde se venera a cultura. Mudarse ao emblemático edificio do Aeroclub, apenas a uns metros de onde estaba o emprazamento na Praza da Alameda, é un paso crucial. O local é unha fantasía: un salón a dúas alturas co icónico piano de cola Young Yang serie platino sobre o escenario, camerino para os músicos, cheminea, espazo bar cun acceso independente da sala de concertos... unha reforma feita con todo o coidado e a emoción de ter entre as mans un proxecto que supón un referente da música clásica e do jazz en España. O venres á noite, pasadas xa as doce, o único edificio da rúa Reconquista que mostraba actividade era o Vitruvia. Tiña abertas as contraventás superiores da porta principal. Unha luz amarela iluminaba os cadros dos músicos que decoran o recibidor dando a benvida aos visitantes e daba pistas de que o equipo de Javier estaba a esas horas traballando no interior, ultimando os detalles para a súa apertura. O Vitruvia hoxe descansa. Pero mañá ás 8.30 da mañá, abre as súas portas de pau a pau para nós. Non temades cruzalas para tomar un café, coñecer a programación musical de outono ou descubrir este universo por vez primeira. É un luxo e un privilexio, mais ao alcance de todas nós. Longa vida!
