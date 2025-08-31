Una nueva gestión del territorio

Vista aérea de la superficie calcinada por el incendio forestal en A Mezquita (Ourense). / Brais Lorenzo / Efe

Decepciona, pero ya no sorprende, que la respuesta de algunos líderes políticos a la catástrofe medioambiental que sufre Galicia, Castilla y León o Asturias causada por una oleada extraordinaria de devastadores incendios sea la de un cruce de reproches, acusaciones y descalificaciones. Y no sorprende porque, desgraciadamente, la política vive instalada en una estrategia de atacar al adversario, para desgastarlo, al precio que sea. Los incendios, además de asolar una parte del territorio, de provocar una destrucción paisajística y pérdidas millonarias, todavía por cuantificar, de llevar el desconsuelo y la impotencia a los corazones de miles de gallegos, han contribuido a hacer más profundas las trincheras políticas, a extremar la penosa polarización en la que vive inmersa la vida partidaria nacional, que tiene su hábitat natural en un espacio físico muy concreto: Madrid. Pero esa nube dialéctica tóxica ya asoma por nuestro territorio.

Mientras una parte de Galicia, Asturias, Castilla y León o Extremadura ardían; mientras los ciudadanos vivían con angustia este drama; mientras miles de personas, brigadistas y profesionales, pero también vecinos, se afanaban por apagar las llamas... algunos siguen enzarzados en acusaciones, algunas infundadas, muchas difíciles de probar. Casi todas innecesarias. Sobran imputaciones y exculpaciones. Y se echa en falta responsabilidad y sentido de país.

Hoy la prioridad sigue siendo acabar de sofocar de forma definitiva los fuegos, aplacar sus rescoldos, esa es la tarea esencial, sin que por ello no haya que revisar las actuaciones de los responsables políticos: qué se ha hecho bien y en qué se ha fallado y, sobre todo, qué medidas se deben tomar para evitar otro verano como este. Sin duda, son necesarias las explicaciones, pero la mayoría de las decisiones sobre un asunto tan complejo no pueden ser cortoplacistas, sino que tienen que ver con una replanificación integral, estructural, del monte. Porque más que saber cómo apagar los fuegos, de lo que se trata es de qué hacer para evitar que prendan. No es tanto una necesidad de más recursos humanos y materiales frente al fuego —este año han sido excepcionales, aunque, como con todo, siempre harían falta más— como de cambiar en profundidad, de revolucionar la gestión del monte, la ordenación del territorio. Es aquí en dónde habría que poner el foco.

El pasado julio, cuando una parte de Cataluña se consumía por el fuego y en Galicia disfrutábamos del sol, la playa y un estío espectacular plagado de turistas que disfrutaban de nuestro refugio climático, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hizo unas declaraciones sorprendentes, casi provocadoras, en el Parlament. «La principal conclusión que yo saco de estos incendios es que debemos cambiar la política forestal. En Cataluña hay demasiados bosques y no se gestionan», aseguró. Días más tarde, en Vigo, en un acto organizado por FARO, Illa se extendía en la misma idea: «Afrontamos una cosa que no es fácil de hacer: cambiar la mentalidad de la ciudadanía. La gente piensa que hay poco bosque, que cortar un árbol es un crimen, y no es verdad. El 65% de la superficie de Cataluña son bosques y cada año aumenta la superficie». Illa defendió el aprovechamiento del bosque con actividad agraria, ganadera o forestal, como palancas para «evitar que se nos incendie el país». La reflexión del president socialista, que no se centró en el cambio climático y fue crítico con las visiones románticas o naifs, con frecuencia procedentes de mentalidades urbanitas, indica un camino por el que deberemos transitar cuanto antes. Y eso supone tomar decisiones valientes, rupturistas, estructurales. Pensando mucho más en una solución de largo plazo que en los votos del corto.

Galicia ya había dado pasos en esa dirección con la aprobación de una ley en 2021 que fijaba los retos y un centenar de medidas a implementar, pero es una obviedad que pese a lo avanzado queda un larguísimo trecho por recorrer. Hay que pasar del papel a los hechos con mayor premura. Sin excusas ni cálculos.

Si el monte tiene un valor palpable, es más fácil que no sufra daños. Si está ordenado y planificado, es probable que evite su destrucción. Si, en cambio, no cuenta ni con el aprecio social ni con un rendimiento cuantificable, sus opciones de ser pasto de las llamas aumentan exponencialmente. ¿Por qué algunas comunidades, como el País Vasco, apenas sufren incendios? ¿Cuál es su singularidad? ¿Es que acaso están al margen del cambio climático? ¿Cómo es de directa la relación entre el fuego y los territorios pobres, despoblados? ¿Es verdad que los incendios tienen memoria y que por eso casi siempre se queman las mismas zonas, todas abandonadas? ¿Por qué las llamadas aldeas modelo se han librado?

Por fortuna, en este maremágnum de intempestivas declaraciones, de fuego cruzado, se aprecian señales de sentido común. La propuesta de crear un frente, al margen de las ideologías, entre las comunidades del Noroeste más damnificadas por el fuego indica que todavía hay esperanza de que algunos líderes políticos están centrados en lo que de verdad importa. Los ciudadanos, hastiados del «y tú más», están deseando ver signos de colaboración y lealtad entre las administraciones, con independencia del color que las dirija.

Es frustrante que los gobernantes deban adoptar medidas y acelerar sus planes después de que, y ya van unas cuantas veces, decenas de miles de hectáreas hayan sido calcinadas; que decenas de viviendas hayan sido destruidas y el patrimonio natural arrasado. Pero lo sería más que no aprendiesen la lección y se obstinasen en la creencia de que los fuegos son fruto del infortunio, del exclusivo impacto de un nuevo paradigma climático o de la acción de desalmados pirómanos que se mueven en un ambiente de impunidad.

Cuando los fuegos se extingan (y la milagrosa, aunque tardía, irrupción de la lluvia ya contribuye a ello); cuando se concedan las ayudas pertinentes a los pueblos asolados —el plan puesto ya en marcha por la Xunta para emprender sin más tardanza la reconstrucción de bienes, propiedades y negocios afectados va en la buena dirección—; cuando el ruido político se aplaque —otras vendrán para sustituirlo—; cuando cierta normalidad se imponga y las voces oportunistas apunten en otra dirección... Cuando todo eso ocurra, que ocurrirá, será el momento de ponerse a trabajar con mayor firmeza y rigor, sin apriorismos, con el asesoramiento técnico, científico y experto imprescindible, sin prejuicios ideológicos y sin excluir a nadie que tenga algo valioso que aportar, para darle otro enfoque a una gestión del territorio y a una visión forestal que, los hechos hablan por sí solos, sustituya a la actual que está condenada al fracaso. A la destrucción, al llanto y a la ruina.

La tarea es hercúlea. Cuatro datos explican bien la dimensión del desafío: Galicia cuenta con 30.000 aldeas, once millones de parcelas catastrales, 1,2 millones de titulares particulares y 600.000 hectáreas de montes comunales. Y una parte nada desdeñable de todo ese territorio es pasto del olvido. En otras palabras, es un formidable polvorín.

En esta estrategia de recuperación, que va mucho más allá de restituir lo perdido, los ciudadanos, en particular los miles de dueños de montes abandonados o que ni siquiera saben en dónde están sus propiedades, también deberán aceptar la nueva realidad y estar dispuestos a renunciar a una mentalidad ancestral. A ceder y a compartir. O eso o asistiremos a más de lo mismo. O incluso peor.

