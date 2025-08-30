Retratos augustos: Gigi supervedette

La artista Gigi supervedette. / Augusto Rodríguez

Cuando en Vigo aún despertábamos a la democracia, allá por los finales 70, ella estaba ya en la mejor Marbella buscándose la vida y haciendo su transición a primer transexual gallega, o sea que era hormonal y no como la de España. Gigi, María José González, cariño, cómo me acuerdo de ti y de tu belleza cuando volvías de vacaciones por los 80 de nuestra movida a descansar de tu Alibi Cabaret mabellí, que reinaba con el de Regine Zylberber, el de Olivia Valere o el de Alfonso de Holenhoe, o de actuar en casa del magnate Khashoogi con tu Gigi Show. Luego, casi en los 90, te fuiste a Riimini, la Ibiza italiana, poco después a Milán sin que te olvidaras de Londres.... ¡Cuánta noche hiciste y qué cabal fuiste, a cuántos brazos ricos renunciaste, más de novios que de amantes! Allá por 2000 vuelta a Madrid como estilista del pelo por hacer bolsa para la jubilación y ya hace 2 años en Vigo, tu tierra, esa de la calle Irmandinhos en que naciste.

El suizo Kammerer vuelve a Salvaterra para sus catas

Me llamó desde Monçao mi amigo Bruno Kammerer, ese suizo socialista, taurófilo y existencialista, tan vinculado a Galicia como que tuvo 45 años casa alquilada en Fenteiras de Hío cosecha propia de Vigo, del que es en todas sus variedades conocedor profundo. Bruno vino de Suiza para participar hoy y mañana en el panel de la cata de vinos en la Festa do Viño do Condado de Tea de Salvaterra do Minho y yo le hice para FARO hace años sus memorias porque las tiene muy ricas ya desde niño, en que su padre alojó en su casa a Lenin y su mujer, Nadezhda Krúpskaya. Perdió hace tiempo, con la llegada del turismo masivo, la casa alquilada de Hío, lleva meses buscando al menos por Vigo y alrededores pero dice que no hay nada que se pueda hallar por un precio digno. «Esto es el sistema, el capital que se ha apoderado de todos los mecanismos y campa por sus fueros en el libre mercado, que es un mercado salvaje», me dice.

Bruno Kammerer, revisando unas viñas. / FdV

4 años de la ida de Telmo

Hace unos días se cumplieron 4 años de la muerte de Telmo Domínguez, el empresario de la noche viguesa con el que tuve una buena relación, independientemente de lo que se pueda decir de su vida laboral, enfrascado en liortas con la ley. Me encuentro a Nieto Ramilo, que le llevó algunos casos de su agitada vida judicial. Aquel hombre con sus maletines —me decía— llenos de carpetas y cada una contenía un lío, casi siempre de incobros a inquilinos o su falta de pagos de la compra de pisos. Sí, sí, cada carpeta podría ser el libreto de una futura película de Berlanga. El hombre que alquilaba a todos aquellos que no tenían más que el dinero del primer mes y que él lo sabía y que no encontraban un techo donde cobijarse de esas noches frías y oscuras, como saben bien las funcionarias de la Xunta que tramitaban decenas de expedientes para la ayuda al pago del alquiler de los sintecho. Así transcurría su vida, me decía, Ramilo, y él sin saberlo, cuando quería hablarle de algún asunto espinoso para él, solía decirme: no indaguemos.