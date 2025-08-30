Y ¿qué hay de la seguridad de los palestinos?

Alemania, sus políticos y sus medios, no paran de hablar de la seguridad de Israel como «razón de Estado alemana».

Tal es la formulación utilizada por la excanciller Angela Merkel en un discurso que pronunció en 2008 ante poder legislativo israelí y que aprobarían después todos los partidos del Parlamento alemán. Lo justifican los alemanes por la especial responsabilidad de su nación en el asesinato de alrededor de seis millones de judíos europeos en el llamado Holocausto.

Nadie puede negarlo, pero ¿es eso justificación para limitarse solo a siempre tardías y meras declaraciones de condena ante otro genocidio igualmente grave, pero desarrollado, a diferencia del Holocausto, ante los ojos del mundo?

Sin el Holocausto, no se habría llegado nunca a la creación de Israel en 1948 como el nuevo Estado capaz de ofrecer seguridad a los judíos de todo el mundo.

Y no se habría expulsado por tanto violentamente de sus casas y tierras de cultivo a los árabes que vivían en el que había sido hasta entonces el mandato británico de Palestina, la que los palestinos llaman su ‘Naqba’. Sin el Holocausto, no tendríamos ahora a un Gobierno como el de Benjamin Netanyahu declarando abiertamente su intención de crear como «misión histórica» el Gran Israel, robando no ya territorio como hasta ahora a los palestinos, sino también a los países árabes vecinos.

¿No se siente hoy Alemania también responsable de lo que sucede en Gaza y en la Cisjordania ilegalmente ocupada, de la destrucción de un país, de su cultura y de su gente?

¿O es que solo cuenta para Berlín la seguridad de Israel, la de los sucesores de las víctimas de ayer convertidos en verdugos de quienes nada tuvieron que ver con el Holocausto?

Israel no solo ha impedido con la criminal ayuda de Estados Unidos y la complicidad europea la creación de un Estado palestino según el plan inicial de las Naciones Unidas, sino que, tras destruir Gaza y asesinar allí a decenas de miles de civiles palestinos, pretende expulsar a los supervivientes a países dispuestos a acogerlos.

Para la proyectada operación de limpieza étnica de un territorio que considera suyo, el Gobierno ultra israelí está al parecer en conversaciones no solo con Sudán del Sur, uno de los países más pobres de África, sino también con Libia, Indonesia, Uganda y Somalilandia.

Con la hipocresía y el cinismo que le caracterizan, Netanyahu no habla de «expulsión» de un pueblo al que el Estado israelí ha hecho la vida imposible con la hambruna y sus bombardeos, sino de dejar salir de esa cárcel a quienes lo deseen.

¿Es que Alemania no se siente responsable también de eso?