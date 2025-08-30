Opinión
As bestas de Pedro Feijoo
Comecei a ler hai uns días Onde nacen as bestas, do escritor vigués Pedro Feijoo (sen acento, non coma o dos Peares), onde reinventa a lenda de Manuel Blanco Romasanta, o Sacaúntos, o primeiro asasino en serie e lobishome documentado en España. Bo tipo, o Pedro, que non ten nadiña de lobishome. Creo. Coñecino hai anos nunha especie de cita a cegas. Eu quedara para tomar un café cun compañeiro do metal da UXT, nunha libraría de Gondomar, e cando cheguei xa estaba acompañado. «E este quen é?», pensei. Non o recoñecín, a verdade. O noso celestino explicoume quen era, que o coñecía porque era veciño do Miñor, e que tiñamos moito en común: para comezar, o avó de Pedro foi currante no FARO, coma min, e para rematar, díxome que estaba diante do meu asasino.
«Que?», pregunteille. Pois que na súa última novela daquela época, A memoria da choiva, a trama comeza co asasinato dun psicanalista e colaborador da TVG cun nome moi familiar: Xosé Carneiro.
Fixemos amizade, non podía ser doutra forma. Perdoeille a miña morte prematura e cruel, por suposto, coma tamén que non me sacase en Ninguén contará a verdade, novela ambientada nun xornal con vistas á ponte de Rande —branco e en botella—, na que si recoñezo a outros compañeiros da Redacción.
«Nese capítulo no que Salva [un dos protas] está falando con Nuria [outra prota], a piques estiven de facer que a persoa que escoita detrás da porta foses ti! Pero non, non son capaz de poñerte ‘de malo’...», díxome. Vedes? Bo tipo, e mellor persoa.
As outras bestas
Pero este artigo non vai de literatura nin de amizades, aínda que o pareza. A cousa é que ese lado salvaxe da natureza humana que retrata Pedro en Onde nacen as bestas non podería estar máis de actualidade. Non falo de asasinos en serie, senón desas outras bestas, as que están a queimar o noso monte. De feito, a novela comeza así (ollo, spoiler): con dous malnacidos nun 4X4 a toda velocidade fuxindo por unha pista forestal tras prenderlle lume á serra. Sóalles?
Nótase a labor de investigación que hai detrás da escena: o modus operandi destas bestas, o seu coñecemento do monte, dos ventos, da humidade, da orografía, dos aparellos que usan para meterlle lume á natureza (hai que diferenciar os incendiarios dos parvos con chisqueiro), da planificación para escapar sen que os collan e non ser atrapados polas propias lapas… En definitiva, desa cultura do lume tan arraigada na nosa Galicia coma as meigas, e que cada verán deixa imaxes para esquecer.
Quédome cunha frase da novela de Pedro (espero que non se enfade), porque creo que resume moi ben iso de que, se xogas co lume, acabas queimándote:
«O lume é un animal salvaxe, unha fera que, ao seu paso, non distingue ninguén. Non sabe de pais, nin tampouco de fillos».
Din que o ser humano é o único animal que tropeza dúas veces coa mesma pedra. En Galicia sabémolo moi ben. Cada verán repítese a mesma traxedia, coma se non aprendésemos nada, coma se o monte non fose con nós. Por iso sabe tan ben ler a Pedro, porque ás veces a ficción consegue facer o que non consegue a realidade: poñernos un espello diante. E alí, entre as bestas, os lobishomes e os asasinos en serie, decatámonos de que o máis salvaxe non sempre anda a catro patas.
Porque, como di el, o lume non distingue.
Pero nós si deberiamos.
