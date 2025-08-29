Los RoSoto / FDV

Pues ahí tenéis a los RoSoto, esa familia Rodríguez Soto que desde 2008 viene celebrando una comida familiar que iniciaron los abuelos Ramón y Carmen, ya fallecidos, tanto en verano como en Navidad. Con el fondo de Toralla, lo veis tras los postres en un restaurante de Canido. Felicitaciones por esta costumbre de confraternización a esta familia formada por 25 personas a partir de los tres hermanos Soto, repartida entre Vigo, Madrid, Santiago y Domaio.

Con Ángel Rodríguez, de gozos en A Nosa Terra

A ver, África Riveiro, muchas gracias por haber abierto el A Nosa Terra (Avda. de Lema y Marina 26) en 1998 y, ahora que estás jubilada, haber dejado en los hijos que te sucedieron esa honestidad en la busca y preparación del mejor producto. Allí volvimos el conservero redondelano de La Coca Ángel Rodríguez Pascual y yo a gozar de su carta y de nuestra conversación, que no para, que fluye, que va de un lado a otro a buena marcha. Echamos de menos al cura, al redondelano del barrio de Muros Manuel Muíños aunque habite en Salamanca, presidente de la Asociación Proyecto Hombre y sus 28 centros. No entiendo que, siendo Hijo Adoptivo de Salamanca, en Redondela no le hayan concedido un reconocimiento similar. Me gusta conversar con Ángel, hombre recio de conversación fluida y voz ronca, un redondelano que junto a su hermano supo darle proyección a la empresa conservera de su padre a base de trabajo, trabajo y trabajo. Pasaron por nuestra mesa, y todo en su punto, unos percebes, camarones, nécoras, sardinas asadas y unas gloriosas luras de la ría. Y aproveché el tiempo para conocer la historia de Conservas Cuca.

El turbio sonido de Romería

Triunfal en cuanto a la respuesta del público la presentación de la película Romería, de Carla Simón, un fracaso desde algo muy ajeno a la misma como el sonido, que depende de las condiciones para el cine del local en que se proyectó. Estuve con Ani Boado y la cantante Woyza y ninguno de los tres conseguimos saber qué decían los intérpretes en una parte sustancial del desarrollo de la misma. Me temo que la organización sacrificó el placer de un espacio que permitía un público masivo en vez de otro que, aunque de menor tamaño, satisficiera las condiciones que exige un bautizo cinéfilo. O sea que tendremos que volver a verla.

Estreno de la película de Carla Simón «Romería» / J. Lores

De conservas en el Conserbar

Tras dejar a mamá Woyza —que en breve canta en Braga— con unos amiguetes, la Boado y yo nos fuimos al Conserbar, frente a María Auxiliadora, el espacio abierto por José Luis del Palacio dedicado al goce de la conserva. En ese bar que reivindica la sardina como reina, las zamburiñas, el atún, la caballa.... halló la Boado , menos mal, una tapa vegana en una minihamburguesa de alcachofa y yo gocé directamente de la lata unos mejillones de orden superior, unas alcachofas con huevo frito, queso y mojo rojo... La idea de José Luis, centrada en la conserva, parece haber tenido una buena respuesta.