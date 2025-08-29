Vista aérea de Vigo / Marta G. Brea

(Espero que no me denuncien los creadores de «La Patrulla Canina», pero como no me puedo quitar la cancioncita de la cabeza —cosas de niños—, esto es culpa suya):

¡¡¡¡¡Ya está aquí... ya llegó… el PXOM!!!!!

No decenas, cientos de páginas hemos escrito a lo largo de estos diez últimos años sobre el nuevo Plan Xeral de Vigo, desde este miércoles, al fin, en vigor. Que se preparen en la Gerencia de Urbanismo de Praza do Rei, porque si ya la construcción iba viento en popa —como lo atestiguan las estadísticas oficiales de visados y expedientes de obra nueva—, imagínense ahora que todas las cartas están boca arriba. Que el blindaje jurídico es absoluto. Que lo que cumpla y se ciña al nuevo planeamiento, como suele decirse, va a misa.

Si hasta me parece estar escuchando ya el ruido de las excavadoras y las grúas llamando a las puertas de la ciudad. Prepárense.

Que Vigo haya tardado diez años en aprobar el PXOM y recuperarse del mazazo del Supremo —que en diciembre de 2015 tumbó el plan de 2008, obligando a recuperar las reglas de 1993— ya es lo de menos. De hecho, es casi un milagro, porque casi todas las grandes ciudades españolas están renunciando a actualizar sus planeamientos por el coste político que conlleva. ¿Cuántos alcaldes habrán perdido el puesto solo por sacudir el avispero del urbanismo, por intentar sacar un nuevo plan de ordenación municipal adelante? Por lo pronto, se me viene a la cabeza una decena de casos solo en la órbita de influencia viguesa. Y, como nos recordaba hace un par de meses Víctor Currás, a nivel nacional el más sonado es el de Madrid.

Por algo será que solo siete de las treinta urbes más grandes del país tienen un PXOM posterior a la crisis del ladrillo. Mejor quedarnos como estamos que perder la alcaldía.

Por eso hay que valorar en su justa medida lo que ha conseguido Vigo, con el esfuerzo de todos. Hace unos días, Pablo Galán se refería al PXOM como una brújula que debe guiar el rumbo de la ciudad al menos hasta 2050. Me encanta eso de la brújula —no lo voy a negar—, pero yo lo veo más como un faro (igual me paso en el barrido para casa), porque no solo debe guiarnos, sino también iluminarnos el camino.

Hay mucho en juego: casi 900 millones de inversión —esta cifra me parece que se queda corta, obsoleta; ya está tardando el Concello en revisarla, teniendo en cuenta el volumen de proyectos que se avecina—, más de 50.000 nuevas viviendas (14.300 con algún tipo de protección), cerca de 5 millones de metros cuadrados de nuevas zonas verdes —que buena falta hacen—, suturar la ciudad allá donde la tronzan autopistas (AP-9) y autovías (VG-20, A-55, etc.), y devolver el esplendor a los vestigios del otrora glorioso Vigo industrial (La Panificadora, Alfageme, La Artística...).

Hay mucho por hacer. Dijo el miércoles el alcalde —el nuestro, Caballero, no Humdinger, el de «La Patrulla Canina»— que ya se han iniciado los trámites para desarrollar 5.000 viviendas, la mayoría de protección oficial. Bien. No se puede perder el tiempo. Ni despistarse. El PXOM no es un punto final, es un punto y seguido. Ya no hay excusas, ya no vale mirar para otro lado. Vigo tiene por delante la oportunidad —y la responsabilidad— de transformar su piel, de hacer ciudad con mayúsculas.

Toca coordinar, ejecutar, vigilar… y, sobre todo, no dormirse. Que esta vez las excavadoras no sean solo un ruido molesto, sino música de futuro. Y si de fondo sigue sonando «La Patrulla Canina», pues qué le vamos a hacer… mejor eso que volver al urbanismo de 1993. ¿No?