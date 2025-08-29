¿Quién es el gran culpable de los incendios en Galicia?

Hace ya tiempo escribí un artículo titulado «¿Por qué el norte de España arde más que el sur?». Esta ha sido una tradicional paradoja: que en el norte, más lluvioso y húmedo, se dan generalmente un mucho mayor número de incendios que en el sur seco. Quizás se podría decir que este año ha sido parcialmente la excepción, pero pese a que también han ardido muchas hectáreas en la zona sudoccidental de la península, las comunidades más afectadas han sido, nuevamente, las del norte. Especialmente Castilla y León, Galicia y Asturias.

En cualquier caso, no voy a replicar aquí aquel artículo. Pero sí me ha llamado mucho la atención la curiosa búsqueda de culpables que ha tenido lugar este dramático verano y que entre todas las causas esgrimidas por los diferentes actores apenas se haya señalado uno de los grandes problemas de fondo.

Obviamente, el gran culpable de que se produzca un incendio es el que lo provoca. En la actualidad, el que se produzca un incendio de forma natural es extremadamente raro. Apenas el 1% del total y en la mayoría de los casos son causados por rayos durante una tormenta seca. Esto no siempre ha sido así en la historia del planeta. En el Carbonífero, por ejemplo, hace más de 300 millones de años, periodo célebre por los grandes bosques que cubrían la tierra (y del que proviene gran parte del carbón actual, de ahí el nombre con el que lo bautizaron dos geólogos británicos), existían numerosos incendios naturales, pero eso era así porque el porcentaje de oxígeno en la atmosfera, entonces, era muy superior al actual.

Pero dejando aparte lo obvio, es decir, el que de manera accidental o intencionada prende la mecha (y con relación a los últimos tampoco voy a especular sobre las razones que los llevan a cometer este grave delito), lo cierto es que se necesitan también unas circunstancias propicias. En la Europa meridional, la estación más seca coincide con la más cálida. En otras regiones del planeta esto no es siempre así. En mis destinos tropicales, por ejemplo, la estación seca era la más fresca y la húmeda la más cálida. Pero además de un verano seco y cálido se necesita el «combustible» adecuado. Es decir, bosques que en esas circunstancias puedan ser fácil pasto de las llamas.

Y en este punto volvemos a esa lista de culpables y a esa pelea entre administraciones y competencias de unos y otros, que recuerdan a esos thrillers estadounidenses en donde policías y agentes federales se pelean sobre a quién corresponde investigar el asesinato. Por supuesto, es importante tener limpios los montes, es importante el que haya cortafuegos y que estos se mantengan en buenas condiciones, la limitación de arbustos cuyas raíces puedan tener vivo el incendio bajo tierra y todas las demás labores de prevención de las que se ha venido hablando hasta la saciedad. Y, sin embargo, apenas se ha mencionado al otro gran culpable de esta historia.

Lo contaba en mi antiguo artículo. Galicia y gran parte del Cantábrico, aún siendo parte de la España húmeda, es la región geográfica de la península que más arde y el gran culpable es un monje benedictino del siglo XIX. Fray Rosendo Salvado. ¿Y quién es este religioso? Pues Fray Rosendo, originario de Tui (1814-1900), es un personaje histórico interesantísimo. Misionero y gran musico, fue el fundador de la abadía de Nueva Nursia en Australia y uno de los primeros occidentales en defender los derechos de los aborígenes australianos frente a los abusos británicos.

¿Y que tiene que ver este abad decimonónico con los incendios gallegos del siglo XXI? Pues porque Rosendo fue el introductor del globulus en Galicia, es decir, del eucalipto, o lo que es lo mismo, de introducir una especie foránea e invasora que ha venido suplantando a los bosques autóctonos.

Galicia arde, en proporción, más que ninguna otra comunidad porque el bosque gallego no es gallego, es un bosque importado; es, aunque sin koalas, un bosque australiano. Y esto es importante porque como comentaba en aquel artículo, «el eucalipto es un árbol de muy rápido crecimiento pero a costa de ingentes cantidades de agua, por tanto deseca la tierra donde es plantado, sus resinas y alcoholes tienen un efecto antibiótico que dificulta la germinación de otras plantas, su follaje no protege el suelo del viento y la lluvia potenciando la erosión, no repone los nutrientes y sus hojas, al ser ricas en aceites, son de fácil combustión, al igual que las resinas y el follaje del pino (por cierto otra especie foránea)».

Es decir, es un «combustible» muchísimo más adecuado que el que proporcionan especies autóctonas. Los robles, castaños, nogales y demás son especies caducifolias, con hojas ricas en nutrientes que generan un humus húmedo que fertiliza el suelo a su alrededor; se trata, al contrario, de material muy poco inflamable. Como las hojas y maderas de estos arboles retienen mucha más humedad son más resistentes al fuego y tienen mucha mayor capacidad de regeneración tras un incendio.

En conclusión, las distintas administraciones, en vez de echarse los trastos a la cabeza, quizás deberían replantearse que la mejor prevención de todas sería recuperar nuestros antiguos robledales. Esos que Fray Rosendo se cargó inconscientemente y que, además, reforzarían la enorme belleza paisajística de esta preciosa tierra.