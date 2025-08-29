Explicaciones naturales

La naturaleza va a su ritmo, lleva otra cadencia. No se la obliga a presentar resultados trimestrales, ni a contratar asesores. Y eso ya le quita un gran peso de encima. Los matorrales y los soutos no dan ruedas de prensa, no convocan a los medios para criticarse entre ellos; tampoco hacen campañas publicitarias contando las bondades de su ecosistema atlántico frente al bosque mediterráneo.

Es otra su forma de hacer las cosas. Diferente. Distinta. Hoy le dirían disruptiva. Las plantas, microorganismos y demás bichería están exentas de pagar el IBI y tributar por Sociedades. Lo que supone un importante agujero para las arcas del Estado, pero es como con la Iglesia… llevan así tantitos años que es complicado cambiarlo. También por eso su tiempo se mide de un modo diferente. Sin plazos. Sin prisa. Aunque, ojo, sin pausa también.

No le importan las grandes cifras. Se conforma apenas con que enraíce un hierbajo en el asfalto corroído y avejentado (en desuso desde la inauguración de la vía de alta capacidad). Para nosotros es imperceptible, para ella un paso de gigante: silencioso, que llega sin avisar, que muestra toda su fuerza en un abrir y cerrar de ojos. Solo para recordarnos que sigue ahí.

¿Qué bomba atómica puede superar la potencia arrolladora de una gramínea cuando germina en un arcén reseco y yermo? Una semilla insignificante sobre la nada, que sorbe la lluvia y rasca los minerales de un hormigón agrietado. Que crece. Que se alza sobre el vacío. Que resiste el viento y la tormenta. Que se enfrenta al sol y a la helada. Que cuando nadie tiene esperanza, ella va y se despereza. Y lo logra. Y al fin se nos muestra. Esa fuerza minúscula, ínfima, pero incontrolable, inagotable, ahí está. Sí, acojona un poco. Normal.

Quizás por eso -por ser el poder en la sombra-, estos días nadie le reclama explicaciones por la falta de prevención ni mucho menos, de medios. Ningún grupo de eucaliptos se manifestará ante la flagrante descoordinación; ni tampoco las bestas y los raposos chamuscados reclamarán indemnizaciones. Además, ¿para qué?, el consorcio de compensación de seguros no paga cuando son incendios provocados (y todos lo son, todos fruto del terrorismo calcinador).

La naturaleza ni se molesta en explicar ante las especies del planeta porqué gastará el 5% de su PIB en -supongamos- un urgentísimo proyecto de defensa ante una hipotética guerra. Ella va por libre. Ahora puede arder y en un par de semanas brotar de nuevo. Aquí un helecho, allá un pino, en el corazón de Chandrexa un ferreiriño y en la grieta profunda, un hongo. La naturaleza es diosa. La naturaleza nos la han quemado… Bueno, tampoco es tan evidente. Más bien, conociéndola, se habrá inmolado.