De padre e hija. / FDV

Decía Celso Emilio, «Daquil perdido ben/soio me queda/ na nevada memoria/un hórreo». Ante un hórreo en Val Miñor, ahí en el Pazo da Escola, veis a estos ciudadanos madrileños y gallegos que celebran no solo la hermandad entre vigueses y veraneantes sino, sobre todo, el cumpleaños de un padre (Fernando Lorente, 71 años), y una hija (Nuria Lorente, 40 años) el mismo día. ¡Felicidades por partida doble!.

Experiencia namelaka, en alquimia, el postre áureo

En el Chinchorro de Aldán, una treintena de personas seguíamos las evoluciones culinarias con los postres del chef Rubén Fernández y las palabras de Silvia Fernández. Estábamos en la experiencia Chroma de pastelería, en el universo Namelaka, en la cocina hedonista, boquiabiertos como si asistiéramos a un especáculo alquímico en busca del oro postreño. Estábamos en una de sus catas sensoriales, espacios en los que se invita a los comensales a vivir una vivencia que empape los sentidos, que invite a viajar con ellos. Fueron 5 platos y un bowl y empezamos por los snacks con colores primarios (helado de hoja de higuera rebozada en coco, por ejemplo, o nube de maracullá con cúrcuma relleno de...); seguimos por un prepostre con el verde como referencia: helado de chocolate blanco con albahaca y te matcha, gel de albahaca y lima, uva carbonatada en sidra... Continuamos con un postre con tres pases diferentes entre mandarina, azafrán, zanahoria, algas, geles, lichis, pimientos rojos, remolacha... Todas las elaboraciones llevan muchas texturas, profundidad, tonalidades diferentes y cada plato maridado con bebidas.

Miríada de texturas en boca

Vivimos, desde luego, con Rubén y Silvia una experiencia mágica de sabores, de texturas en boca inesperadas que siempre acababan en un equilibrio gustativo. Detrás de cada creación y encuentro hay un largo proceso de búsqueda, desarrollo, investigación histórica, así como atención en los detalles que visten la experiencia, desde una vajilla a la música, el maridaje o el cierre creativo, en estas últimas catas de carácter poético.

En el Águila, cuatro al plato

Anteayer, martes, el «licenciado» Morales nos llevó al Águila con el periodista Luis Piñero y el médico de altas y óseas cumbres Javier González Babé, jubilado tras miles de operaciones de rodilla. Tras su adiós al bisturí, volcado en la presidencia de Babé y Cía: 5 generaciones le contemplan.

El adiós al bisturí del doctor Javier González-Babé / Hospital Vithas Vigo

Unos pescaditos con pimientos y un guiso de carne y patatas maravilloso. Por fin conocí a Javier, un tipo entrañable, de alta sensibilidad y visión transcendente, humilde a pesar de su escala triunfal, trabajador nato (casi el ora et labora), de mi curso anterior en los Jesuitas. Del cuarteto culinario, tres fuimos portaestandartes del Cristo.