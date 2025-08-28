La compañía eléctrica que me trae la luz a casa es una empresa muy guay. Hace anuncios muy bonitos, donde vemos familias felices, gente de diferentes razas para demostrar lo bien que entiende esta empresa la diversidad, y parejas del mismo sexo para que nadie les acuse de homófobos. A ritmo de ukelele, dicen cosas muy monas, como que piensan en nosotros y quieren estar a nuestro lado cuando nuestros niños crecen, o mientras sacamos adelante ese proyecto tan ilusionante de cupcakes y tacitas con frases ingeniosas.

Pero mientras ese departamento nos dice lo mucho que nos quiere, hay, en un oscuro sótano del edificio corporativo —o en la planta noble, vaya usted a saber—, un grupúsculo de gente sin escrúpulos que urde planes para sacarte el dinero incluso a costa de que pierdas la escasa fe que podía quedarte en esa corporación.

Hace unos meses recibí una factura disparatada de estos señores que tanto aprecio me tienen, que casi cuadruplicaba el importe habitual: de 80 euros, más o menos, a 293. Me quité el delantal manchado de harina y aparqué la manga pastelera mientras uno de mis hijos hurtaba con el dedo un poquito de nata del cupcake. El ukelele empezaba a sonar algo desafinado. Pedí explicaciones al departamento de desatención al cliente y argumentaron que en una factura, tres meses atrás, tenía que haber leído una microscópica advertencia camuflada entre textos que me advertía de una renovación de contrato.

Yo creo que estos Sres. de la compañía eléctrica quieren que sigamos siendo amiguitos, pero les puede el ansia viva, como dice Mota. Parece que hubiera dos bandas rivales que ni siquiera son conscientes de estar enfrentadas: una empeñada en conseguir nuevos clientes y otra haciendo lo necesario para perder los que tiene a costa de cometer tropelías como la descrita. Probablemente, el bando empeñado en perder clientes —que por supuesto no se llama así— presenta en la reunión anual uno de esos gráficos con flechita ascendente que evidencia los buenos resultados económicos obtenidos triplicando facturas. Mientras la facción dedicada a conseguir nuevos clientes presenta un descenso en el número total de clientes atribuible a la mala elección del ukelele para la banda sonora del anuncio, y ponen en marcha entonces una promoción que da mejores condiciones a los nuevos primos que a los clientes actuales: otro acierto seguro.

Tengo escasos conocimientos de marketing, eso es para gente muy sesuda que analiza mercados, escudriña comportamientos, investiga tendencias y traza planes minuciosos para captar nuevas víctimas, pero me parece que la técnica esta de cobrarme 300 donde me cobrabas 80 es una mierda que ha conseguido hacerme cambiar de compañía. No sé para qué os han enviado a estudiar a Stanford, dinero tirado por la ventana.