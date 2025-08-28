El gesto de una reina

El próximo viernes 29 de agosto se cumplirán 125 años, de la visita de la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, que se había hecho cargo de la gobernación del Estado, en calidad de Regente del Reino, desde el fallecimiento de su augusto esposo, acaecida en 1885. Como dice el historiador marinense José Torres Martínez, en su libro de «Pequeña historia de Marín», hablando de la situación de la «guerra» del «xeito y la traíña»: «Cuando más deteriorada se encontraba la convivencia entre los pescadores de los distintos puertos, en razón de la competencia de las artes viejas con las nuevas, una agradable noticia viene a suavizar la tensa situación reinante, dando lugar a una tregua esperanzadora».

Porque el anuncio del viaje real, de la reina acompañada por el príncipe don Alfonso y las infantas, fue un gesto de gran celo de la Reina Regente, por el bienestar de sus súbditos, que realizó a Galicia en el verano de 1900 para visitar los puertos de las Rías Baixas, donde se debatía, con verdadera pasión, el litigio entre xeiteiros y traiñeiros.

Este gesto real fue acogido con extraordinaria alegría entre la gente marinera y así dio lugar a fundadas esperanzas de una próxima y definitiva solución, del conflicto pesquero que tenía revolucionado a los pescadores y que turbaba la paz y la concordia existente en los puertos gallegos de las Rías Baixas.

En esta situación el día 29 de agosto de 1900 hace su entrada, en la ría marinense, el yate real ‘Giralda’ con la familia real a bordo, y desde las islas Ons, hasta el puerto, infinidad de “xeiteiros”, de todos los puertos de las Rías Baixas, desde Corcubión y Muros, hasta Baiona y A Guarda, le hacen un arco triunfal y le acompañan hasta Marín. En nuestra villa se le hace un gran recibimiento.

La reina regente, acompañada del príncipe don Alfonso y las infantas, son recibidos por el alcalde don Narciso Estévez Rodríguez y la corporación en pleno, entre vítores y aplausos y bajo unos arcos triunfales. Visitan nuestra villa y la iglesia parroquial para rezar ante el altar de la Virgen del Carmen. Luego hacen una visita por toda la costa, regresando al anochecer al yate ‘Giralda’.

Por la noche se celebró una gran verbena con una extraordinaria iluminación en la travesía del Muelle, fogatas en la isla de Tambo, iluminación en la caseta de baños de Placeres, y en la finca de Lourizán un foco que iluminaba la bahía.

Fue una jornada de fervor monárquico, en la que los xeiteiros demostraron, de una manera inequívoca, sus sentimientos de adhesión, cariño y respeto a la Reina por este gesto de apoyo, y el poeta popular Javier Valcarce, escribió estos versos:

Sus Maxestades os Reises / (que cen anos garde o ceo) / A Marín veñen a velo / pola crase mariñeira / e comaqui hai gratitude / ten interes verdadeiro, / nos honrados mariñeiros / hoxe agasallala vamos / porque a nosa Soberana / vintecinco mil xeiteiros.’