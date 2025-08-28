«Fillos do Rolán»

Vendimiadores en Cambados. / FdV

Llega esa época del año en la que miro de reojo el móvil, esperando una llamada del pater familias, para decirme que este fin de semana «hai que vendimar». Lo mío con las uvas es una relación de amor-odio. Como fruta, no me gustan. Tampoco bebo vino (soy más de la ruta del lúpulo), salvo en ocasiones excepcionales. Y en lo que se refiere al ritual de apañarlas, como dice mi padre, y hacer el vino... pues qué quieren que les diga: ni fu ni fa.

De pequeño me encantaba, eso sí: era como un juego, una experiencia extraordinaria. Toda la familia subida a escaleras —en casa somos de parras— para recoger los racimos; los viajes en el chimpín para trasladar los barreños cargados; estrujar la uva, prensarla… catar el mosto. Más tarde, de adolescente, lo hacía a regañadientes, ya saben. Y de adulto, por responsabilidad, por ayudar al abuelo. Y porque para los nietos vuelve a ser una aventura.

Lo cierto es que elaborar tu propio vino, aunque sea poco y solo para consumo familiar, da mucho trabajo. Reponer las cepas (las de albariño no sé qué les pasa, que duran a lo sumo cuatro años: aviso, la obsolescencia programada ha llegado a los viñedos), podar, atar, sulfatar, desfollar, recoger, estrujar, prensar, trasegar… ¡Buf! ¿Y para qué? Para tener unas botellas de un caldo un tanto turbio, con poco alcohol —mejor—, pero rico y ¿sano?, sin enólogos de por medio.

Mucha gente me pregunta: «Oye, ¿qué vas a hacer con las viñas el día que el abuelo ya no esté?» —Dios quiera que sea dentro de muchísimo tiempo—, y mentiría si dijese que no se me ha pasado por la cabeza arrancarlas y plantar kiwis, o, simplemente, gramón. Pero luego pienso en todo lo que ha trabajado mi padre para convertir el monte de O Rolán en un viñedo doméstico; en lo orgulloso que está cuando saca una botella del día en que nacieron sus hijos; en el amor por su bodega…

Exacto, ¿qué voy a hacer? La duda ofende. Pues seguir con la tradición familiar y hacer mi propio vino, cueste lo que cueste. Lo contrario sería arriesgarse a que se abrieran el cielo y la tierra con el cabreo que se cogerían mis antepasados… y ya me llega con aguantar a los vivos todos los días.

Quién sabe, igual me engancha esto de ser bodeguero, dejo el periodismo y me vuelco en la producción vitivinícola. Tal vez con menos empezaron los de Vega Sicilia. De hecho, ya se me ocurre un nombre comercial para mis futuros caldos: Fillos do Rolán (no me lo copien, ¿eh?). Así que, si en el futuro se encuentran en el súper o en una vinatería una botella con ese nombre, ya saben: cómprenla, disfrútenla y piensen en todo el trabajo e historia que hay detrás.

Espero que llegue el día en que sea yo el que llame a mis hijos para decirles que «hai que vendimar», y me miren con la misma mezcla de pereza y cariño con la que miro ahora a mi padre.