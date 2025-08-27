Los mozuelos del 63

Lo mozuelos del 63. / FDV

¡Mirad cómo posan, con qué señorío, estos reputados varones olívicos, que tienen a gala haber nutrido la promoción de los Maristas del 63! Dicho de otro modo, abandonaron el colegio hace 59 años nada más. Todos setentañeros avanzados. De izda. a dcha., arriba, Víctor Montenegro, José Manuel Graña, Pepe Garrido, Pacho Canosa, Odilo Bangueses, Rodríguez Lorenzo y José Ángel Montenegro. Abajo, Carlos Ribas, Emilio Baños, Chicho Freijeiro, Fernando López Paz y Enrique Acuña.

Inaugura el Vitruvia en el antiguo Aero Club vigués

Giré visita con el fotógrafo Augusto Rodríguez al nuevo Vitruvia que se inaugurará el próximo día 1 sobre las cenizas del Aero Club, en Reconquista, y la conclusión es clara: será el lugar hostelero y cultural de referencia en Vigo con diferencia. ¡Qué gusto en el diseño tiene Javier Ferreiro, quien pone los cuartos, economista de escala, dueño de imprenta, hostelero singular con el Vitruvia, amante del jazz y de la clásica...! Serán 400 metros dedicados al café, copa o cóctel de conversación y a la programación cultural que ya venían desarrollando en el anterior local. Cuenta con escenario, camerinos, un gran salón con chimenea... y seguirán sus conciertos de clásica y jazz, expos de pintura, club de lectura, conferencia y presentaciones de libros. La pianista Nuria Reboreda vendrá de Barcelona una vez a mes para impartir charlas sobre piezas que han hecho historia. En la parte hostelera, la coctelería de Xaime R. Tigrás y como colaborador contarán con la pastelería del chef portugués André Gonçalves, con sus natas, bolos de Berlín y croissansts á moda de Oporto. En fin, os van a sorprender en qué ha quedado aquel Areo Club burgués estilo inglés.

Del éxtasis pastelero a las sabrosas tortillas de Elaida

Tuve el domingo un éxtasis místico de corte culinario, al asistir a la cata de pasteles que en el Chinchorro de Aldán ofició Rubén Fernández con ese arte «mamelaka» que le desborda las meninges y que amplifica en conceptos su pareja Silvia Fernandez, pero de eso os hablaré pasado mañana. El lunes ataqué sin contemplaciones en el Abadía de Fernando, al mismo tiempo que Jaime Capitán pero él sin sal y sin nada, un lenguado de fantasía, mientras la jueza Marisol López y Maribel R. Collazo acosaban sin pudor unas chuletillas de cordero, Cristina Ferrín un enjambre de huevos y patatas y el abogado Nemesio Barxa un bonito con tomate. En la mesa de al lado, Alberto Rocha, secretario general del Clúster Textil Moda de Galicia, atacaba también sin piedad hasta dejar huérfano al plato. Ayer, martes, al acabar estas líneas iba a compartir viandas en el Águila con Javier Babé, el licenciado Morales y el periodista Luis Piñero. Mañana, comida en el Elaida de Elduayen, sin que falten esas maravillosas tortillas que salen de la cocina. Y lo que queda, que no cuento. ¡Oh, Señor, la gula nos puede, protégenos de las asechanzas de los hosteleros!