Opinión
Galiza a José Afonso
Pasaron 40 anos desde que a nosa cidade foi conxunturalmente centro de atención peninsular ibérico. O 31 de agosto de 1985 desenvolveuse en Castrelos a grande homenaxe que Galiza lle tributou ao cantautor portugués José Afonso. Unha moitedume de público avaliou coa súa presenza aquel festival, organizado pola Asociación Local de Xuventudes Musicais e máis a Federación de Asociacións Culturais de Galicia, á que pertencía a Asociación Cultural de Vigo, que desde o seu local na rúa López de Neira serviu para coordinar as xestións que converteron finalmente aquela idea nunha brillante realidade. Como patrocinador do Festival contouse coa contribución do semanario A Nosa Terra, que aquel mesmo ano, na data histórica do 25 de abril, viña de publicar unha entrevista realizada por Xan Carballa ao propio Zeca Afonso. Nela, o cantor mostraba a súa empatía co noso País: Hai unha grande confusión en Portugal sobre Galiza, e xa estou farto de falar e explicar por todo lugar que Galiza non é España, que é un país diferente, cunha cultura propia, unha lingua semellante á nosa… pero a xente non quer comprender, no se dá por enterada.
Tamén se referiu na entrevista á situación de Timor Leste, excolonia portuguesa invadida naquela altura por Indonesia. Precisamente unha das condicións propostas por Afonso para aceptar aquela homenaxe foi que nela participara, como de feito participou, o Grupo de Timor Leste.
Máis cantores, músicos e poetas completaron no seu amplo abano a admiración que José Afonso suscita entre colegas seus de diferentes sensibilidades artísticas, tanto da Galiza como de Portugal. Así, na homenaxe participaron cantores-as coma Amélia Muge, Benedicto, Jei Noguerol, José Mario Branco ou Miro Casabella. Músicos vencellados á nosa tradición coma o grande gaiteiro Ricardo Portela ou á renovada xeración de grupos folk coma Paseniño, Doa, Fuxan os Ventos, ou o Quinteto Tradicional Muxicas partillando palco ocasionalmente con Na Lúa. Dúos coma o de Xico de Cariño -harmónica- e Humberto -guitarra-, ou o de Xabier Escanet -saxo- e Elías Quiroga -guitarra-. Clunia Jazz como grupo representativo do seu xénero. Entre tantos músicos, unha morea de poetas recitaron en homenaxe ao Afonso letrista. E á marxe do estritamente artístico, Xosé Manuel Beiras leu o comunicado oficial da organización. E como remate, o canto colectivo da inevitable Grándola, vila morena, símbolo da revolución dos caraveis que se deu en Portugal o 25 de abril de 1974 e mostra de como unha canción de autor chegou a converterse en popular. Quedou claro que na homenaxe recoñeceuse a dobre faciana do José Afonso, tanto a que defendeu a arte por si mesma como a da arte pola idea.
O acontecemento tivo unha enorme cobertura informativa por parte de diferentes medios. Por exemplo, por Manuel Rivas realizou unha reportaxe para a TVG, que comezaba as súas emisións naquela altura. E xa na posteridade podemos recorrer ao dobre CD, que compila unha parte do vivido aquela tarde - noite: Galiza a José Afonso -Edicións do Cumio, S.A. 1999-, amais de documento sonoro serve tamén como crónica do festival, cun texto escrito por Antón Mascato e fotos realizadas por Xan Carballa, que dan testemuña do acontecido aquel 31 de agosto en Castrelos. E non podemos esquecer a colaboración decisiva do Concello de Vigo -persoal incluído-, que facilitou o aceso a tan acaído recinto ao tempo que tamén forneceu á organización dunha cuantiosa achega económica, á que se sumarían posteriormente outros moitos concellos galegos. Porque si, foi unha homenaxe de toda Galiza a un creador e intérprete que fixo do noso País a súa segunda patria. Unha xornada histórica?. Iso decidirano no futuro os historiadores.
