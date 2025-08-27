Bendita vuelta al ‘cole’

Compra de libros y material escolar en la librería Tecnic, de Vigo / Jose Lores

Lo confieso: me atormentan sentimientos encontrados.

Este final de mes se me está haciendo insufrible. Por una parte, quiero que el tiempo pase lento, sin prisas, para disfrutar hasta el último minuto de un verano que —quitando el drama en los montes— ha sido espectacular en lo meteorológico: creo que he ido más días a la playa que en los últimos seis años… juntos. Pero —no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y pongo el foco en padres y abuelos— los niños (tengo dos, de casi 3 y 6 años) me están poniendo al borde de un ataque de nervios.

La palabra que más escucho estos días es «descontrolados». En casa —por los míos— y en la calle. Lo que hace que, al mismo tiempo, quiera que el tiempo vuele y empiece el colegio ya. ¿Ven la contradicción?

Y es que, una vez terminadas las vacaciones de la mayoría de padres —si no es su caso, disfrútenlas, que pasan rápido—, los campamentos y campus de verano —no sé quién los inventó, pero se merece el Nobel de la Paz y la Concordia—, solo queda echar mano de los abuelos —los más afortunados—, que están deseando que los colegios abran sus puertas para volver a ser dueños de su tiempo.

Benditos abuelos. Estos también se merecen otro Nobel: el de la santa paciencia.

Sacar la chequera

Aunque ya saben lo que toca con la vuelta al cole. En efecto: sacar la chequera. Como nos recordaba hace unos días nuestra compañera Elena Villanueva, el inicio del curso escolar nos costará unos 300 euros por hijo solo entre libros y material —acabo de pagar 36 euros por el de inglés para la mayor—. Y remarco ese solo, porque luego toca pertrecharse de ropa, calzado (¡lo que les crecen los pies a los niños en verano!), mochilas… Pagar el comedor, las extraescolares, etcétera.

Tirando por lo bajo —muy por lo bajo— calculo, y esto en base a experiencia personal, unos 500 euros por niño, cifra que tiende a crecer conforme se van haciendo mayores.

La compra de material escolar es uno de los grandes desembolsos del inicio del curso / Ricardo Rubio - Europa Press

Pero, gastos aparte, lo que más me preocupa es cambiar ese «descontrol» tan propio (y necesario) del verano por la bendita rutina. Y creo que lo mejor es empezar ya: adelantar poco a poco la hora de acostarse —y de levantarse—, aunque esto nos cueste un berrinche nivel La niña del exorcista.

Al menos es lo que he leído a varios psicólogos en estas mismas páginas. Retomar rutinas de sueño y comidas: nada de sentarse a la mesa a las tantas. En fin, como en todo, se trata de ir poco a poco.

Así que, llegado este punto: ¿queremos que estas dos semanas que quedan pasen a la velocidad del viento o que fluyan lentas, para disfrutar hasta el último segundo?

Pues las dos cosas a la vez.

Total, que mientras cuento los días para la vuelta al cole con la misma ilusión con la que ellos esperan a los Reyes Magos, también intento guardar en la memoria estos momentos de caos veraniego: los despertares sin reloj, los desayunos eternos, las tardes en remojo, los «papaaaaaaá» a todas horas.

Porque, aunque ahora me saquen de quicio, sé que un día miraré atrás y extrañaré incluso el descontrol.

Así que, en estas dos semanas que quedan, intentaré no desesperarme (mucho), bajar las expectativas (todas) y, sobre todo, no olvidar que el verano con niños es eso: un desorden precioso y agotador.

Eso sí: el 8 de septiembre pienso celebrarlo como si el Celta ganase la Champions.