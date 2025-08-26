El centenario de Dolores

Festejo del centenario de Dolores Carrera, con familiares. / FdV

Ahí veis, en el centro recién cumplidos cien años, a Dolores Carrera, la que tiene en su memoria aquel Vigo de antaño (hasta hoy) en que con su marido tuvieron Casa Pepe, ese almacén sito en el puerto, abierto antes en Montero Ríos como tienda de ultramarinos, que desde 1943 fundó José María Pérez Rodríguez para aprovisionar a los buques mercantes. Su nieto, Pedro Martín (el más alto, detrás), tiene Vazey. Ahí está con sus hijos (Loli, Puri y Chano), su yerno Manuel Martín, nietos y bisnietos. ¡Felicidades cien veces, Dolores!

De Baiona a Cangas, para pasar un día de playa

En un soleado día en medio del golpe de calor agosteño, supe que salía de su casa en el centro urbano de la línea marítima de Baiona, sombrilla incluida, un matrimonio allí residente. «Nos vamos a la playa de Cangas a pasar el día», me decía por teléfono ella, mientras subía en el coche. !Qué paradoja —le dije— que tengáis que ir al otro lado de la ría cuando tenéis a unos metros un buen surtido de arenales! Al matrimonio le ronda por la cabeza ir a una casita rural lejos del mundanal ruido porque Baiona estaba «a reventar». Los visitantes veraniegos lo sienten como un paraíso pero los vecinos que no viven de ellos, los de la aldea, pasan los meses de verano en un sinvivir: esa zona de paseo para el vinito tranquilo acompañado de una charla, ahora invadida por mesas para comidas; ese espacio hoy imposible para estar en playas que parecen hormigueros... Sin embargo, tanto él como ella dan por buena esa pérdida de la tranquilidad temporal por el mogollón: la riqueza que trae para muchos el turismo (el encarecimiento de precios para más) y la cultura de intercambio que genera. Así que se van de Baiona a las playas del Morrazo.

Los arenales se llenan de turistas en estas fechas veraniegas. / J. Lores

Hoy tenemos cita con Carla Simon y su Romería

Hoy estaremos a las 7 de la tarde en el Mar de Vigo para ver, por fin, en qué quedó el reto de Carla Simón: cerrar la trilogía de la memoria familiar que desarrolló en Verano 1993 y Alcarrás con el último de los vértices para indagar en su pasado y en su historia, el de la familia de su padre biológico, fallecido tanto él como su madre por los estragos de la droga que no solo afectó a familias desestructuradas sino, como en su caso, a hijos de la burguesía urbana. ¡Ay, aquel período contradictorio y mágico que algunos vivimos tan intensamente en el que una incansable euforia creativa se mezclaba con un descarado espíritu lúdico pero también con sucesos políticos o económicos de envergadura! Comenzaba también lo que dio en llamarse «movida» que, desde Madrid, se extendía por las periferias con Vigo como uno de los puntales. Veremos hoy como la recupera Carla Simón. Toda una mutación de los códigos estéticos e incluso éticos que se manifestaba en la moda, el arte, la videocreación, la literatura...