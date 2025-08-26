Amancio y las orcas

Gaiteiros y pandereiteiras dedican unas piezas al magnate gallego, fondeado con su yate, el 'Valoria B', en augas de la ría de Aldán. / FDV

Se ve que Amancio Ortega (sobran las presentaciones, pero por si acaso: el fundador y máximo accionista de Inditex, el español más adinerado y uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes) y las orcas comparten lugar de veraneo. Y no me extraña: por algo a la Costa da Vela y a la Ría de Aldán las llaman el Caribe gallego —con permiso de Cíes; no pasa nada, todo queda en casa—. Pero qué curiosa coincidencia, ¿verdad? Apenas unos días después de que el gran patrón de Arteixo acudiese, fiel, a su cita a bordo del Valoria —una chalana de 47 metros de eslora que costó 35 millones de euros, calderilla para Amancio, lo que le cae al darle la vuelta a los pantalones— a la Ría de Aldán (me pregunto qué tasa turística debería pagar alguien con semejante patrimonio), un grupo de orcas decidió acercarse de más a la costa y poner de los nervios a los patrones de varios veleros, llegando incluso a dejar sin gobierno a uno de ellos, en una interacción nunca vista antes en la bocana de la Ría de Vigo. ¿Casualidad? ¿O causalidad?

Concierto improvisado

No sé qué dirán los expertos de CEMMA, pero a la mente me vienen varias hipótesis. Todas descabelladas y sin rigor científico, lo admito. ¿Se habrán enterado, en el reino cetáceo, de que el bueno de Amancio —coruñés de pro, pese a nacer en Busdongo (León)— veranea en Aldán? No veo yo que el Valoria fondee en Riazor; menudo mareo. ¿Habrán seguido el sonido de las gaitas y panderetas del concierto improvisado del otro día, y habrán venido para comprobar si era cierto o era una fake news de FARO? (Ya les digo que no). ¿O, al igual que el dueño de Pontegadea —ese holding que mueve más de mil millones de euros en ladrillo y otros activos—, las orcas no han podido evitar dar un rodeo en su emigración anual —sea cual sea— para disfrutar de la Costa da Vela, de las Rías Baixas en general, porque es un paraíso en la tierra? (Y, de paso, divertirse a costa de un par de veleros cuyas tripulaciones se han llevado el susto de sus vidas). Algo me da que va a ser esto último. O nada de lo que he escrito.

(Solo una cosa más, para el imperio cetáceo: a ver si la próxima vez os metéis con un yate como el Valoria y dejáis en paz a los pobres veleros que navegan tranquilos. A que así no sois tan valientes, ¿eh?)

Sea como sea, lo cierto es que este rincón del Atlántico cada vez se parece más a un reality con reparto de lujo: archimillonarios, gaiteros espontáneos, orcas con mala leche y patrones al borde del infarto. Y todo con el telón de fondo de un paisaje que no necesita filtros ni marketing para deslumbrar. Puede que todo esto sea casualidad, puro azar marino… o puede que las orcas simplemente tengan mejor gusto del que pensábamos. Lo que está claro es que en la Ría de Aldán y en la Costa da Vela no hay verano aburrido.

Por si acaso, yo que ustedes me andaría con ojo si navegan por allí: nunca se sabe quién puede estar mirando… o embistiendo.