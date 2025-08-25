Dijo Claudio esta semana, antes de subir al avión con destino a Palma, que «nunca podemos olvidar la clase de club que somos». Habría que rotularlo en el vestuario, en la fachada de la sede, en las comunicaciones oficiales… en la mente de todos. Una frase que vale para cualquier ámbito: para fichajes, objetivos, actitudes, juego… Solo un día después de esa declaración sus jugadores olvidaron por un momento dónde estaban y quiénes eran . Les sucedió en Son Moix cuando creían tener el partido en el bolsillo y abdicaron de sus responsabilidades de manera colectiva (¿el equipo que falla unido, permanece unido?). Son cosas que el Celta no se puede permitir porque en un simple pestañeo se le puede ir un partido; basta una jugada mal defendida para que el trabajo de más de hora y media (bajo esa temperatura agobiante por obra y gracia de Tebas y de los “comprensivos” operadores televisivos) se vaya por el desagüe.

Ese es el aprendizaje que deja el empate en Mallorca, la primera gran lección de una temporada que va a desquiciar a más de un twittero por los continuos giros que vamos a vivir con tanta sobrecarga de partidos. Pero en medio de la ligera decepción por haber empatado un partido que estaba en el bote lo que me tranquiliza es haber visto por momentos a un Celta reconocible, fiel al modelo de Claudio y al que se siguen incorporando con naturalidad futbolistas a quienes hace meses nadie imaginaba en el primer equipo. El porriñés sigue convirtiendo lo extraordinario en lo más natural del mundo, algo que enriquece al club en todos los sentidos. En Palma el gol fue una brillante combinación que nació en Manu Fer, pasó por Sotelo y acabó Javi Rueda. Hace dos tardes, si te lo cuentan, te imaginas un gol del Fortuna a la Ponferradina en El Toralín. Pues no. Son cosas que suceden en Primera División. ¿No es maravilloso?

Aquel final feliz en casa de Mostovoi

Tengo un amigo, César, que se tomaba la defensa de la Intertoto como una cuestión personal. Era unos de sus temas recurrentes de conversación y enumeraba con precisión la lista de clubes que en su palmarés presumían de haber conseguido en algún momento aquel trofeo que la UEFA creó en 1998 para ocupar el verano y ofrecer un aliciente más a los equipos que se habían quedado a las puertas de Europa. César, siempre reflexivo y una de esas personas cuyo punto de vista siempre resulta interesante, lamentaba que al Celta le costase defender y presumir de sus logros, de sus pequeños o grandes triunfos, de sus noches imborrables… incluso de sus tropiezos históricos. «Si perdimos es porque estábamos allí» dijo un día un entrenador tras una dura derrota en una final. Pues algo así, aunque doliese, reivindicaba siempre César. Hace días que no le veo –cosas del verano– pero me lo imagino feliz esta semana después de que el Celta celebrase (de una manera modesta aunque cariñosa) los veinticinco años de aquel momento en el que el equipo de Víctor Fernández ocupó julio y agosto en pasear por Europa para traerse a casa una clasificación europea y un pequeño trofeo dorado que recordaba a una afeitadora . Fue bautizada como la Philipshave en el viaje de vuelta desde San Petersburgo por futbolistas y periodistas (aquellos tiempos en los que convivíamos sin mayor problema y el sol seguía saliendo cada mañana) y durante mucho tiempo vivió arrinconada en Balaídos sin que nadie le prestase demasiada atención. En estos veinticinco años ha cambiado mucho el club, pero también su gente que hoy levanta la cabeza orgullosa y a quienes no afecta, incluso excita, el ruido que puedan hacer quienes jamás le reconocerán al Celta ningún mérito.

En medio de la escasez de nuestro deporte sigue abriéndose paso el talento. Les traigo hoy dos historias sucedidas en los últimos días. Por un lado la de Nico Rodríguez, jugador porriñés que consiguió con la selección junior de balonmano la medalla de plata en el Mundial celebrado en Egipto . Solo los lanzamientos de siete metros, tras dos prórrogas, impidieron cambiar el color de la medalla por el dorado. Y por otro, la de Aldara Rodríguez, jugadora del Celta, que formó parte de la selección española sub 16 que conquistó de forma brillante el Europeo de su categoría . Cada verano es la misma historia, la prueba del buen trabajo que hacen muchos clubes que gestionan como pueden sus mínimos recursos y de los jóvenes (y sus familias) que aprietan en busca de sueño y asumen enormes esfuerzos en lo personal y en lo económico. Se merecen mucho más que un par de llamadas agradecidas y una visita a los despachos oficiales para sacarse una foto.

Hora de marcharse por un tiempo. Esta newsletter se va a disfrutar de sus vacaciones (no diré aquello de merecidas). En unas semanas, a tiempo de estrenar la Europa League, estaremos de vuelta. No rompan nada en mi ausencia.