El príncipe de Washington

En un episodio de El príncipe de Bel-Air, la popular serie de televisión de los años 90 protagonizada por Will Smith, Will y Carlton acuden a una entrevista de admisión en la Universidad de Princeton. Will, un chico pasota y transgresor, exhibe una actitud despreocupada; se presenta en la reunión vestido de una forma informal y usa un lenguaje inapropiado para un encuentro de esas características. Hace bromas, dice cosas irreverentes y trata a su interlocutor con una familiaridad casi insultante. Al principio, el entrevistador se muestra en estado de shock e incluso parece ofendido. Pero poco a poco va sucumbiendo ante el carisma del candidato, a quien encuentra fascinante, extrañamente divertido y muy auténtico. Will, contra todo pronóstico, acaba siendo aceptado en la prestigiosa institución de la Ivy League.

Cuando Carlton, un chico estudioso y formal, se entera de que su primo ha pasado la prueba, no termina de comprenderlo y manifiesta su rabia. ¿Cómo es posible que una persona como Will, que no ha mostrado ningún interés por la universidad ni ha hecho ningún esfuerzo para estudiar en ella, haya conseguido triunfar, apenas sin trabajo, en un proceso para el cual Carlton llevaba preparándose desde hacía muchos años?

Carlton, entonces, a fin de lograr un resultado similar, decide imitar a Will en su entrevista. El administrador de la universidad no entiende cómo este joven con un expediente brillante actúa de ese modo tan grosero. Las bromas no hacen gracia. Los comentarios son ofensivos. Su estilo es vulgar. Y su comportamiento provoca sonrojo e incomodidad, tanto en el entrevistador como en los espectadores. El hombre, irritado, lo expulsa de su despacho. Carlton no es admitido en la universidad de sus sueños.

Esta lección que ofrece la serie nos sirve como ejemplo para la nueva personalidad que ha adoptado el gobernador de California Gavin Newsom en redes sociales. El político demócrata ha decidido combatir a Trump utilizando su mismo estilo. Publica mensajes con mayúsculas, pone motes a sus adversarios y reacciona a los acontecimientos recurriendo a esa infantilidad que asociamos con el presidente.

Se supone que Newsom está siendo irónico. Esta sería una forma de demostrarle a los republicanos y a sus votantes lo ridículo que resulta ver a un cargo público expresarse de esa forma. O, lo más grave, que existe gente dispuesta a votar por alguien que se expresa de esa forma. El problema de esta estrategia es que no funciona con la audiencia a la que va dirigida. Quienes pillan la ironía y encuentran todo esto muy brillante y gracioso son los que ya están de acuerdo con el gobernador. Algunos, al igual que el entrevistador de Princeton con Carlton, no entienden las groserías de una persona supuestamente seria y formal. Otros, instalados en su trinchera ideológica, solo ven la paja en el ojo ajeno y son incapaces de apreciar la viga en el suyo. A Trump se le perdona todo solo por el hecho de ser Trump.

Lo que en Trump (y en Will) es natural, irreverente y genuinamente provocador, en Newsom es lamentable, ofensivo e infantil. Y, al final, el verdadero problema persiste, tanto en El príncipe de Bel-Air (y en la universidad) como en la política: con el carisma y la naturalidad se puede llegar a lo más alto, obviándose el trabajo, los méritos, la buena educación y el currículum vitae.