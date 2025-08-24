Las pantallas, un aliado descontrolado

Jóvenes atentas a las pantallas de sus móviles. / Jordi Cotrina

La preocupación empieza a ser mayúscula. Lo que arrancó como un movimiento minoritario de padres, madres y profesorado alertando sobre el impacto de las pantallas y solicitando a la administración medidas correctoras ha adquirido con el paso del tiempo una nueva dimensión.

Aquellos que, admitiendo los riesgos y las amenazas, creían que los beneficios eran muy superiores están revisando su posición ante la evidencia de que algo se está haciendo mal. Porque el uso de pantallas digitales por parte de los menores plantea notables peligros, especialmente en el entorno escolar.

Las amenazas incluyen la distracción académica, la exposición a contenidos inapropiados, el ciberacoso, la hiperconectividad y el deterioro del bienestar emocional. Los datos son inobjetables. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, uno de cada cuatro menores en España ha sufrido ciberacoso, y un estudio de la OCDE vincula el uso intensivo de dispositivos móviles con un peor rendimiento, menores niveles de concentración y una caída en las habilidades lectoras.

En Galicia las voces de alerta son contundentes. Un informe del Consello Escolar refleja una preocupación creciente entre docentes y familias: el 67% de los centros detecta un uso excesivo del móvil entre el alumnado y un 45% ha registrado conflictos vinculados a redes sociales.

La Consellería de Educación ha empezado a mover ficha con recomendaciones para limitar su uso en el aula e impulsar un enfoque más consciente y pedagógico a través del programa EduDixital 2030, que promueve la competencia digital crítica. También ha enviado una encuesta a padres y madres para conocer con más detalle el uso y el control que se hace de las pantallas en los hogares.

Es evidente que si hay un problema, que lo hay, no se puede afrontar poniendo el foco exclusivamente en los colegios. Ni tampoco que la responsabilidad de embridar la situación puede recaer solo en las autoridades académicas. Estas forman parte de la solución, pero no son la solución. Padres y madres deben hacérselo mirar y asumir su cuota de responsabilidad, que no es menor. ¿Por qué lo que no hacen ellos lo deben hacer los docentes?

Las pantallas proporcionan notables beneficios. No se trata de condenarlas. Porque el presente, ya no el futuro, pasa por ellas. Aunque no solo. Pero, como toda herramienta mal utilizada, puede tener, y tiene, un impacto altamente pernicioso. Así, se constata una creciente vinculación entre su uso y la proyección de estereotipos dañinos, especialmente entre los adolescentes.

Numerosos estudios advierten que las redes sociales y plataformas audiovisuales contribuyen a construir ideales de belleza irreales, a menudo hipersexualizados, y a la perpetuación de roles de género limitantes. Según la Fundación ANAR, estos contenidos afectan especialmente a las chicas adolescentes, generando problemas de autoestima, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, presión por alcanzar estándares inalcanzables y, en los casos más extremos, pensamientos o tentativas suicidas. Las consultas de psiquiatría en Galicia dan fe de ello.

Un fenómeno especialmente grave es el acceso temprano y descontrolado a contenidos pornográficos por el uso de móviles sin supervisión. Un estudio de Save the Children señala que el 30% de los menores accede a estos contenidos antes de los 13 años. Estas representaciones, lejos de fomentar una educación afectivo-sexual sana, consolidan ideas violentas y misóginas sobre las relaciones, con un impacto en la forma en que los jóvenes perciben la sexualidad, el consentimiento o el respeto.

Las grandes plataformas, mediante algoritmos opacos, priorizan contenidos que generan más interacción —los más extremos o sensacionalistas— y ejercen un control absoluto sobre lo que los menores ven. Ahí los gobiernos –y la Unión Europea— deben actuar con urgencia. Ya han perdido demasiado tiempo mirando hacia otro lado o en la creencia ingenua de que las plataformas entonarán el mea culpa. Porque su negocio es hacer caja, no velar no por la salud de los menores.

El objetivo no es demonizar las pantallas en un intento inútil y nostálgico de volver al pasado. Porque la herramienta digital ofrece indudables ventajas pedagógicas. Permiten una mayor personalización del aprendizaje, acceso a materiales actualizados, herramientas interactivas y dinámicas que mejoran la motivación y el rendimiento. Según Education at a Glance, las tecnologías en el aula, si están bien planificada, pueden mejorar los resultados educativos. Además, impulsan la inclusión de estudiantes con necesidades especiales.

Padres, madres, comunidad educativa y administraciones deben ir de la mano y abrir un diálogo sin prejuicios

Pero frente a cierto papanatismo digital, diversas investigaciones apuestan por recuperar el valor pedagógico del lápiz y el papel en los procesos de aprendizaje. Escribir a mano, especialmente en edades tempranas, activa áreas del cerebro relacionadas con la reflexión, la memoria y la elaboración de pensamientos complejos. Un estudio de la Universidad de Stavanger (Noruega, 2020) concluyó que el acto físico de escribir a mano mejora la capacidad de comprensión y estructuración de ideas.

En paralelo, la lectura en formato papel se ha mostrado más eficaz que la lectura digital para propiciar la concentración, la retención de información y la comprensión profunda de los textos. El papel favorece una lectura más pausada y reflexiva, mientras que en pantalla es más frecuente la lectura en diagonal o superficial.

La nueva selectividad apunta en esa dirección: fomentar las habilidades competenciales, la capacidad de vincular ideas y propiciar la reflexión. El abuso de las pantallas no ayudará a alcanzar estos objetivos.

Las comunidades empiezan a girar el rumbo de su modelo pedagógico. Así, Cataluña prohibirá el uso del móvil en primaria y secundaria, incluso en recreos. Madrid ya veta su uso en primaria y lo restringe en secundaria. Asturias y Murcia han seguido una línea similar. Como decimos, Galicia también se está moviendo. Aunque no se ha optado por una prohibición general, se ha reforzado la autonomía de los centros para fijar sus normas y se ha intensificado la formación del profesorado en el uso pedagógico de estas herramientas.

El problema no es nuevo ni de dimensión nacional. Francia fue pionera al prohibir en 2018 los móviles en primaria y secundaria. Y Suecia ha revisado su estrategia digital y reducido la exposición a pantallas.

El debate sigue abierto entre quienes ven en las pantallas una herramienta pedagógica imprescindible y quienes reclaman mayor regulación. Ahora que los alumnos están disfrutando del verano y los profesores de un merecido descanso, quizá sea un buen momento para la reflexión pausada y serena sobre esta cuestión. Para repensar qué se está haciendo bien y qué medidas se pueden todavía implementar para mejorar el estado de las cosas.

El problema es demasiado complejo y poliédrico y no se vislumbran soluciones milagrosas. Pero padres, madres, comunidad educativa y administraciones deben ir de la mano para ponerle freno en un diálogo sin prejuicios. Eso siempre será más productivo que mirar para otro lado, enquistarse en posiciones prejuiciosas o pasar pantalla.

