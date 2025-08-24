Opinión
Ángel Utrera
O Sexo volveu nacer
O pasado 15 de agosto, a aldea do Sexo en Agolada, e os seus moradores, veciños e animais volveron milagrosamente nacer, ou quizais sexa mellor dicir; renacer como ave Fénix de entre as cinzas das lapas do lume que pretendía arrasar con todo, xente, casas e animais. O milagre da aldea de Sexo é o da forza da unión, unha vez máis como se facía hai anos, todos a unha, sen mirar a quen axudas, nin rencillas, nis antipatías, porque o obxectivo era único e común; salvar a aldea.
A quen se lle conte, non o crería, porque sen dubida algunha tiñan todas as de perder e finalmente aquilo foi un autentico milagre, porque que puideran conter o lume practicamente sen medios, que non foran os de traballar no campo; cisternas, tractores, camións de recollida do leite, palas e mans, moitas mans amigas chegadas de dentro e fora xenerosamente sen pensar nin reparar no perigo que corrían era imposible a priori, e ía contra a lóxica da razón.
Como narraba Angel Pumar, ou Maika Sanchez Fuciños ou Anxo Oro, nas respectivas entradas das moitas que se fixeron dende aquel fatídico día, nas paxinas do facebook, ninguén se explica como o valor dos veciños puideron coa voracidade do lume, que chegou ata os muros e portas das casas, algunha que outra lamentablemente aínda mostra os resultados devastador do lume, en vigas e portas cos tellados derrubados, e o característico cheiro a fume, logo dun incendio. O que está a suceder estes quince días de Agosto, non é mais ca crónica dunha morte anunciada, como o titulo da obra do escritor Garcia Marquez, porque era sabido, e levamos anos e anos escoitando a expertos, no tema advertir do que un día ou outro ía suceder, e sucedeu aínda mais do que ninguén imaxinaba.
Estes lumes de sexta xeración, como agora gusta chamalo os de sempre, resultan incontables, porque o monte, o abandono do rural, o envellecemento da poboación, a nefasta politica agraria que se segue tan so pensando nas grandes empresas de fabricación de pasta de papel, nos parques eólicos, e nas manufactureiras da madeira, sen que haxa quen de facer traballos de prevención durante todo o ano, porque os lumes se apagan no inverno, non cando se prenden, ben artificialmente por pirómanos sen escrúpulos ou de forma natural, como sempre foi, e xunto as características de temperaturas, seca durante mais de dous meses, e humidade fan que sexa unha bomba retardada e o seu estoupido impredecible.
Agora escoitaremos durante unha temporada os políticos, falar de medios, e mais medios, de axudas e mais axudas para os damnificados, de este e do outro, pero coma sempre o moito me equivoco, ou non farán caso os que saben do tema, nin escoitaran a voz dos que viven por e para o campo, e seguiran co típico ....E ti mais¡¡. Ata que volva a arder, o pouco que desta volta non ardeu, e todos tan contentos. Negro betume, negro Carbón, negro futuro o do noso Agro, inda que os nosos amigos e veciños da coqueta e esquecida aldea de O Sexo, unha vez mais nos deron unha fermosa lección de irmandade e de amor a terra.
