Opinión | Voyager
Extenuación
Abandonei a rede social X case por completo a finais de novembro de 2023. Aquel espazo onde compartir opinións, ideas e cousas bonitas acabou transformándose nun lugar irrespirable do que moitas persoas migramos por pura extenuación.
Bluesky semellaba o substituto natural, mais non logrou crear a comunidade que albergaba Twitter nos seus días grandes, onde te poñías ao día das últimas novas antes ca en ningún outro sitio, onde descubrías os últimos videoxogos, series, pelis e libros, ao mesmo tempo que podías debater de xeito estimulante sobre as cuestión que te preocupaban con persoas ás que nin sequera coñecías fisicamente, pero que formaban parte da túa cuadrilla dixital.
Regresei puntualmente a X tan só para compartir algo moi concreto, coma estes días atrás. Escribín dous textiños. Un deles, ao fío dun veciño dunha aldea arrasada polo lume en Ourense que, no medio da catástrofe, con todo cuberto de cinsa e fume, afirmou: «Todo está tinguido de loito». Pareceume auténtica poesía do horror. Ignoro a formación dese home, as súas lecturas, o seu percorrido vital. Pero o lirismo da súa reflexión conmoveume.
Unhas horas despois, compartín o segundo texto, tras de comprobar que os prezos dos billetes do servizo ferroviario do AVE Vigo-Madrid, logo de sete días suspendido por mor dos incendios, eran o prezo habitual cando intentas mercar billetes con poucos días de antelación: uns 99 euros.
A miña reflexión xiraba arredor de que, en plena situación de emerxencia, con centos de persoas lonxe das súas casas sen poder regresar, procurando vías alternativas de transporte coa A-52 pechada, estirando días en hoteis ou nas casas de achegados, eses prezos son un abuso. Como o é que as tarifas das aerolíneas aumentasen ata un 700% os prezos para voar á capital, no medio dunha traxedia.
A falta de flexibilidade de Renfe implica que, se ti tiñas un billete coa tarifa básica -que non permite modificación na data de viaxe-, a única maneira de viaxar tras o restablecemento das liñas era anulando ese billete e mudalo de data, asumindo os sobrecostes. Cando hai picos de demanda, os billetes aumentan considerablemente o prezo en función da dispoñibilidade, da antelación e da franxa horaria. A realidade é que os incendios empurraron os prezos á alza. Levamos tanto tempo escoitando a repetida promesa da democratización da alta velocidade, que resulta indignante que existan unhas tarifas cheas de incerteza.
En xuño de 2025 Renfe gabouse de ofrecer máis prazas, mellores prestación grazas aos novos trens e máis servizos AVE, así coma redución de tempos en traxectos coma o de Vigo-Madrid que, efectivamente, a día de hoxe podemos facer en 3h50. Mais a cota de prazas promocionais é limitada e, a medida que se venden, os prezos das restantes ascenden. As tarifas dependen da antelación, mais tamén do feito de adaptarse aos horarios menos demandados.
O presidente de ADIF asegurou nunhas xornadas sobre a apertura do mercado ferroviario que, proximamente, serán revelados os criterios que servirán de base para adxudicar a nova capacidade. Isto ao que se referiu Luis Pedro Marco de la Peña é a execución do proceso de liberalización da alta velocidade a Galicia, rematando co monopolio de Renfe, como sucede nos eixos Madrid-Barcelona ou Madrid-Levante, onde Renfe compite con operadores privados coma Ouigo ou Iryo, facilitando a presión á baixa dos prezos.
Se ben é certo que as liñas AVLO, Alvia e AVE modernizaron o eixo ferroviario en Galicia, os prezos actuais están perpetuando barreiras económicas, cuestión incompatible co espírito dun servizo público. A política tarifaria ten a obriga de ser xusta, transparente e equitativa. O resto son andrómenas difíciles de entender.
Como as numerosas respostas que recibín na rede social X, como consecuencia da reflexión sobre o abusivas que me parecen as tarifas establecidas por Renfe mentres Galicia estaba -está- ardendo. «Vete en coche, no te quejes, son los precios de siempre, no veo dónde está el escándalo, eres una creadora de contenido de andar por casa…» Talvez o extenuante non sexa a rede social en si mesma. Facémola extenuante as persoas.
