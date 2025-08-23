Retratos augustos: Cuchús Pimentel

Cuchús Pimentel, un virtuoso de la guitarra / Augusto Rodríguez

La primera chispa nació en una pantalla: un niño interpretaba el Romance anónimo y Cuchús Pimentel supo, de golpe, que quería habitar ese sonido. Su madre le trajo desde Madrid una guitarra adecuada a su tamaño y con ella empezó a dibujar su destino, primero en Lugo con José M.ª Hinojo, después en Vigo con Tomás Camacho. El deslumbramiento de Paco de Lucía lo condujo al flamenco y el magisterio de Manolo Sanlúcar lo afirmó en ese camino. Desde entonces, ha tejido una trayectoria que abarca escenarios de medio mundo, treinta discos, colaboraciones con figuras diversas y una vocación pedagógica inquebrantable. Pionero en Galicia, abrió brecha para que muchos de los grandes músicos de hoy encontraran un camino posible. Su música, atravesada de mestizaje, late como un viaje sin fronteras.

El adiós de don Severo a la parroquia de Cangas

Vengo a mover conciencias, dijo en 2014 Severo Lobato al llegar a Cangas como nuevo párroco. Tarea ambiciosa y difícil debe ser mover costumbres arraigadas como las de las cofradías y sus procesiones o que comprendan esa dureza de sus homilías dirigidas sin circunloquios a la vida de los fieles, a veces como dardos por los que llegó a ser apedreada su casa, palabras según él malinterpretadas. «Es un sacerdote que llegó con mucha cultura quizás de difícil calado para la mentalidad de nuestro pueblo» —me decía en Vigo hace días ARM, parroquiana «fiel a su causa y a ese espíritu de remoción de las conciencias con el que llegó»,— y creo yo que dispuesto al trabajo hasta con la restauración del templo, hombre que, de rectitud extrema, honrado, pero inflexible en su coherencia que desde fuera podría considerarse conservador. Mis contactos en días pasados, por el Cristo de Vigo, con obispos como Luis Quintero Fiuza o Antonio Valín en la diócesis de Tui-Vigo o con el reciente párroco de la Colegiata de Vigo José Vidal Novoa me incitan a preguntarme sobre la complejidad actual de relaciones de los mandos del «ejército» de Dios con los cambios operados entre sus tropas eclesiales y nada les envidio. Pero, como me decía ARM, «a don Severo creo que le mandan a más estudios, liberándolo de nosotros, un pueblo difícil también por poco flexible como él así que ¿qué mejor para un estudioso?

Icía Nistal abrirá consulta sobre salud mental de niños y jóvenes, escasa en oferta

Los nuevos curas se enfrentan a nuevos problemas, como nuestros hijos en la nueva sociedad y el nuevo contingente facultativo actual, las nuevas promociones salidas con los últimos conocimientos de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia para atajarlos es escaso. Por eso cuento que en Vigo va a montar consulta Icía Nistal (adicciones a tecnologías y redes sociales, acoso escolar, conducta alimentaria, psiquiatría perinatal...) de lo que por ahora solo damos nota.