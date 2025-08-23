Opinión
O triplo suicidio de Europa: China, Gaza e os BRICS
As imaxes do encontro de Von der Leyen co presidente Trump no seu campo de golf en Escocia, e das posteriores xuntanzas de líderes europeos no Despacho Oval coma quen acode a recibir instrucións, condensan con claridade a humillación e sumisión europea.
No eido comercial, Europa aceptou sen reservas a drenaxe de recursos en beneficio da capitalización estadounidense, sexa a través de aranceis, investimentos ou compras de enerxía e armamento. En Ucraína tampouco lle vai mellor: o balance é demoledor, tanto en termos bélicos como xeopolíticos. Washington asentou a súa cabeza de ponte en Kiev a través dos pactos impostos a Zelenski. Bruxelas non quere ver que, para os EE UU, Ucraína non é máis ca un escollo na ansiada normalización con Rusia, coa finalidade última de debilitar os lazos de Moscova con Beijing.
Europa non só entregou o seu rendible mercado aos produtores norteamericanos de petróleo e gas, senón que, ademais, engordará as arcas do Tesouro e do complexo militar-industrial mentres exhibe, ante incautos, a pantasma dunha ameaza rusa para xustificar o incremento obrigatorio do gasto militar. Quen pode crer que unha Europa sen cabeza política sexa quen de artellar unha estratexia coherente de defensa? Con Europa, Trump logrou nun abrir e pechar de ollos todos os seus propósitos.
China
A vicepresidenta Kaja Kallas preguntábase como poderá Occidente deter a China se nin sequera é quen de frear a Rusia en Ucraína. O comentario, lonxe de amosar lucidez, pon en evidencia a dispoñibilidade europea para seguir colaborando cos EE UU na xestión da súa obsesión estratéxica principal: o desafío chinés.
Paradoxalmente, China, nos seus Doce Puntos de 2023, fixou a integridade territorial de Ucraína como condición previa de calquera acordo, unha integridade que Bruxelas di defender e que Washington está disposto a sacrificar. Mais, se ante os EE UU Europa non dubida en someterse, fronte a China semella querer erguer unha voz crítica, algo que mesmo Washington aborda con máis cautela, consciente das cartas que Beijing conserva na manga para forzar unha negociación equilibrada que Europa nin soubo nin quixo impulsar.
Europa e China manteñen diferenzas, mais comparten coincidencias esenciais en cuestións capitais como o cambio climático ou o libre comercio, algo que non acontece cos EE UU. Con todo, nada diso parece importar. Bruxelas instala o seu discurso no rexeitamento da man tendida de China, nun intento de agradar a Trump, quen calquera día poderá sorprender cun acordo cos líderes asiáticos moito máis beneficioso para eles que para os europeos. E Europa, sen apenas protestar, secundará as esixencias comerciais de Washington para limitar o intercambio co xigante asiático. Ese seguidismo pode arrastrala nos vindeiros anos a aventuras perigosas en Asia.
Rusia, que tanto semella preocupar aos dirixentes europeos, non é rival para os EE UU. O que de verdade inqueda á Casa Branca é o seu crecente achegamento á órbita chinesa. A contención e o aniquilamento de China como rival constitúen a motivación de fondo dunha negociación con Rusia que transcende con moito o conflito ucraíno e busca un «Nixon ao revés», como sinalou Victor Gao, intérprete de Deng Xiaoping.
Trump tenta atraer o Kremlin ao seu lado e poñer fin á política de Biden de dobre confrontación simultánea con Moscova e Beijing. Esta orientación debe inquietar a China, e as especulacións arredor do reequilibrio deste triángulo non farán máis que medrar nos próximos meses.
Gaza
A postura dos líderes europeos ante o espantoso xenocidio perpetrado polo exército israelí en Gaza é dunha vergoña sen límites.
Bruxelas fai como quen non ve, non é quen de alzar a voz ante Netanyahu e exerce unha complicidade fáctica que destrúe o vello discurso comunitario de defensa da dignidade e dos dereitos das persoas, erixido noutro tempo como piar eloxioso e distintivo do proxecto europeo. A catadura moral da actual xeración de dirixentes comunitarios acada aquí un nivel de descrédito global que fere de morte a credibilidade democrática da UE e abre as portas ao avance do fascismo no seu propio territorio.
BRICS
China plantoulle cara a Trump e sentou a negociar. India, Brasil e Suráfrica tampouco se arredaron e procuran forxar posicións comúns fronte ás ameazas. India volve falar con China. Rusia non se desentenderá. Pode que esta confluencia sexa oportunista e que a Casa Branca a pulverice en canto atope a maneira de dividilos, pero algo quedou claro: Washington só defende os seus propios intereses.
Non se agardan viraxes abruptas, mais China é hoxe para todos menos problema e máis solución, unha alternativa para equilibrar a relación cos EE UU. Iso augura un impulso real dos BRICS para reducir riscos e ir transformando, paso a paso, o paradigma estratéxico. Todos recalibran a súa política exterior buscando mellores equilibrios e atendendo ás necesidades das súas sociedades. Todos, menos a Unión Europea, que escolle, conscientemente, o suicidio político.
*Xulio Ríos é presidente de honra do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI)
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año