Opinión
A lucidez de Álvaro Cunqueiro
Temos a certeza de que muitos temas e facetas da obra desta relevante figura das nossas letras ainda nom fôrom estudados nem analisados com o rigor e princípios exigidos pola Ciência. Suspeitamos que nos arquivos e materiais existentes no FARO devem existir documentos pendentes de que investigadores bem formados e competentes esclareçam as ideias difundidas polo nosso caro amigo.
A informaçom que nos facilita um investigador evidencia a sua clareza de ideias e as suas teses mais relevantes para que o idioma galego «viva mil primaveras mais». Álvaro Cunqueiro numha entrevista publicada no Destino (8-III-1969) asseverava: «Nosotros tenemos que ir, inevitablemente, con los portugueses y los brasleños hacia una unificación ortográfica. Ellos poseen, ambos, una misma ortografía, y nosotros arrastramos la invención de los precursores del siglo XIX, que al cabo de los siglos volvieron a escribir el idioma y lo hicieron empleando una ortografía híbrida, muy influida por el castellano. Ten en cuenta que el año 2000 hablarán el gallego-português-brasileño 200 millones de personas. Nosotros seremos siempre un poco marginales en este concierto, pero sin duda podemos tener en él una gran audiencia».
Nesta extensa citaçom Cunqueiro nom podia acertar no que diz respeito à cifra atual de falantes do galego-português no mundo, nestes momentos (ano 2025) o número está por volta dos 250 milhons de usuários. O mais lamentável e indigno por parte das pessoas dedicadas a estudar a polimórfica obra deste fecundo e prolífico criador, jornalista e ensaista é que silenciem ou ignorem dados como o que acabamos de expor.
Consideramos ainda muito mais grave que depois das numerosas críticas formuladas contra as Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego. impostas por Decreto, nem por parte das autoridades integrantes da Junta da Galiza nem por parte de Real Academia Galega ou do Instituto da Língua Galega tivessem tomado em consideraçom as formuladas por personalidades ilustres da cultura galega. Além do mais, nos programas escolares e até universitários mal vemos iniciativas potentes para acabar com a degradaçom de um idioma ilustre entre as línguas românicas, o que se pode observar é a incompetência das pessoas respnsáveis de velar pola correcçom e dignidade do constituinte mais singular de umha língua histórica e correlativamente de umha naçom.
A História porá cada investigador no seu lugar, mas polo de agora a escassa competência das pessoas designadas para que o galego regional seja um idioma extenso e útil, parece estar longe, máxime quando existiam alternativas científicas relevantes já nos séculos XIX e primeiras décadas do XX.
