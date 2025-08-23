De la automatización a la reflexión: una nueva oportunidad para la Industria 4.0

Durante años, la Revolución Industrial 4.0 se nos presentó como una transformación total de fábricas y oficinas: sensores por todas partes, gemelos digitales capaces de simular la producción y cadenas de suministro conectadas en tiempo real. Pero la realidad en muchas empresas ha sido más modesta: muchas siguen gestionando con hojas de cálculo, sistemas antiguos y mucho ingenio humano para resolver lo que la tecnología prometió automatizar.

La explicación está en el enfoque. La llamada Industria 4.0 no estaba completa. Sus carencias se intentaron suplir con fórmulas del paradigma anterior, y eso la llevó a estancarse. Pedía condiciones ideales que pocas empresas podían cumplir: procedimientos perfectamente definidos, sistemas informáticos y de operaciones totalmente integrados y plantillas formadas para absorber cambios radicales sin que se resintiera el negocio. Muchos proyectos derivaron en digitalización con poco retorno de inversión.

¿Qué faltaba entonces? La irrupción de la inteligencia artificial generativa. Gracias a los modelos de lenguaje, un trabajador ya no necesita saber programar para construir su propia herramienta digital. Basta con describir lo que necesita en lenguaje natural. El software deja de ser un producto impuesto desde fuera para convertirse en algo moldeado desde la experiencia de quien conoce el problema de primera mano.

Piénsese en un ejemplo sencillo: un taller de coches en Vigo que antes debía adaptarse a un sistema rígido, diseñado por ingenieros de software alejados de su día a día.oy puede generar una aplicación a medida que le organice citas de clientes, que lleve el control de las piezas en stock o que avise de mantenimientos pendientes. Sin intermediarios, sin meses de desarrollo y a un coste radicalmente inferior.

Esto supone un cambio de paradigma. De sistemas que solo ejecutan órdenes pasamos a sistemas que aprenden del contexto y se ajustan sobre la marcha. El futuro de la industria ya no se mide por cuánto se automatiza, sino por la capacidad de reflexionar, adaptarse y mejorar continuamente. En sectores complejos, como la biotecnología o la automoción de Vigo, esta transición ya se está notando. Los especialistas de calidad, por ejemplo, empiezan a diseñar sus propias aplicaciones para documentar tareas, reduciendo errores y acelerando auditorías. Lo que antes requería años y millones de euros, ahora se puede desplegar en meses con un retorno de inversión mucho más claro. Esta nueva etapa de la Industria 4.0 no exige condiciones perfectas. Se adapta al terreno, crece de forma iterativa y se apoya en la inteligencia colectiva de quienes afrontan los problemas.

La pregunta para la economía gallega y para nuestras empresas no es si apostar por la digitalización, sino si nuestras empresas y trabajadores saben aprovechar su inteligencia colectiva para este nuevo enfoque: uno en el que los trabajadores pueden, por primera vez, programar sin programar.

*Daniel Sujo es director senior de Lonza Biologic Porriño