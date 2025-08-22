Tragedia ourensana

Estamos asistiendo a un episodio de destrucción del territorio ourensano como nuca habíamos imaginado. El fuego, implacable, ha desbordado las labores preventivas realizadas, y los importantes medios personales y técnicos con que cuenta la Xunta de Galicia y el Estado para combatirlo no han resultado suficientes; o la voracidad de fuegos nunca vistos abre un escenario distinto de cara a la futura protección del territorio. Porque el territorio tenemos que protegerlo definitivamente, y sin entrar en valoraciones técnicas que no nos conciernen, estamos convencidos que es la economía y la empresa la que hará posible su conservación.

Cómo desarrollar la economía y la empresa en una provincia cuyo primer problema es el despoblamiento de las áreas rurales; seguido de otro que proviene de nuestra maravillosa manera de alimentarnos y vivir y de nuestro sistema sanitario: la longevidad, el aumento de la población mayor; que sumado a la falta de jóvenes, nos presenta una incógnita difícil de despejar pero que no nos impide defender nuestra tesis, sólo el desarrollo económico de Ourense nos ayudará a proteger el territorio.

Para ello consideramos que la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía puede ser un colaborador necesario de las instituciones ourensanas. Es necesario volcarse en el emprendimiento, en que en cada pueblo surjan iniciativas empresariales ya sobre la transformación digital de la economía tradicional o sobre la economía tecnológica, que permita no solo poner en valor la inmensa capacidad endógena del territorio: ganadería, agricultura, industria alimentaria, forestal, energías renovables, minería, turismo, comercio; sino también atraer empresas cuya ubicación física pueda ser deslocalizada porque su negocio está en llegar a sus clientes a través de las redes de internet. Pymes y autónomos constituyen el tejido de nuestro país, hay que impulsarlas.

En nuestra Cámara hemos desarrollado una gran experiencia en la transformación digital de las pymes en los sectores del turismo, forestal, comercio electrónico, transportes y logística; son algunas de las actividades en las que formamos a los actuales y futuros empresarios, sean jóvenes o mayores, que plantean iniciativas para poner en valor nuestros pueblos y el territorio en su conjunto. Es el momento de sumar, de ponernos todos a trabajar para que Ourense recupere la senda del crecimiento y las generaciones futuras puedan contemplar lo que fue una hermosa provincia llena de vida y economía.

Pero detrás de esta tragedia económica está la tragedia mayor, la pérdida de personas que combaten el fuego, una labor tan cargada de esfuerzo, riesgo e incertidumbre que podemos calificar de heroica; también la igualmente irreparable pérdida de animales de explotación, de la fauna y la flora, viviendas y granjas, todo lo que constituye lo más apreciado de la vida. Y en medio de la tragedia, ajeno a ella, se coló de rondón la pérdida de una persona muy querida por todos, Marisol Novoa, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ourense, que pilotaba la confederación aunando voluntades, sumando iniciativas, participando en cuanta actividad fuera necesaria para estimular el crecimiento empresarial de la provincia.

Marisol deja un legado de unión y dedicación inigualable, a lo que sumaba su talante personal amable y generoso. En su memoria y acompañando a todos los ourensanos en esta tragedia, la Cámara que presido ofrece su conocimiento y sus medios para devolver a Ourense a un estado de prosperidad: mil primaveras más para una provincia tan hermosa.

*José García Costas es presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía