Gaudeamus Igitur

Convención artística en casa de la periodista Carmen Domínguez y el estético cirujano Pedro Arquero. / Faro

Podríamos decir por la gente que veis que es una convención artística porque no hay en la foto quien se salve de tal condición, de modo directo en pintura, escultura, fotografía, artes de la representación y ornamentación… e indirecto por otros a quienes no les falta el toque de las musas como constructores de empresas o reconstructores de cuerpos. Veis en primer plano a Silverio Rivas con Odile y no digo más nombres para que no me dé un golpe de calor creativo al recitarlos. Ahí, bajo el sol del Morrazo y ante la playa, de culinario convite en casa de la periodista Carmen Domínguez y el estético cirujano Pedro Arquero.

Roger de Tudela: adios a su trabajo en las calles

Leo en un magnífico reportaje de mi colega en FARO Borja Melchorque el artista Roger de Tudela se despide de las calles de Vigo. Toda una vida singular e irrepetible que acaba como la de la mayoría de los artistas no integrados en el sistema, en este caso dejando Vigo por no poder pagar ni sus alquileres. Conocí a este navarro allá por los 80 y fueron muchas las veces que le di espacio en este periódico por su talento y talante creativo. Sus actuaciones con saxo y otros instrumentos en locales y en la calle, aquella marcha de hace 30 años por la Bretaña francesa en bicicleta y sin un duro cuya evolución seguí desde FARO, sus marionetas cuando aún era un proyecto, la comida una vez con él en casa de su madre, alguna tajada que nos agarramos juntos, su pelea por conseguir un taller para enseñar a los niños sus arte creativas… Y siempre, esa sensación frustante de silencio administrativo ante sus propuestas que le obligó a centrar sus actividades en la calle con esa simpatía suya, ese espíritu solidario…. ¡Tanto trabajo como outsider para tener que dejar su Vigo del alma porque su raído bolsillo no le permite hacer frente a esos alquileres desencajados!

Roger de Tudela, en A Póla. / Jose Lores

Mis ricas lecturas de verano

Estoy leyendo boquiabierto los Diarios de la II Guerra Mundial, de Chaves Nogales, el periodista español más brillante del siglo XX según apuntan y me lo creo. Exiliado en Francia por culpa de Franco, Chaves nos traslada con la minuciosidad del día a día a la vida de una sociedad amenazada por una guerra inminente que tiene a sus hombres por millones en las trincheras. Pero antes leí Canijo, de Fernando Mansilla, que recomiendo a quienes quieran conocer el agónico día a día en la vida de un yonki . Leo más ensayo que novela salvo este verano, en que me he metido en el cuerpo Un hambre insaciable, de la neoyorquina Chelsea G. Summers, cuya protagonista se dedica a la crítica gastronómica en el New York de los 80 y tiene la mala constumbre de matar a sus amantes y preparar con una receta alguna parte de ellos. También me releí Voces de las trincheras, cartas de combatientes republicanos a sus familias durante la guerra civil, que te permite entrar en lo que pensaban realmente los soldados fuera del discurso oficial y las arengas patrióticas.