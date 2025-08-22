El secuestro de Bin Laden

Bin Laden, el perrro, protagonizó incluso un secuestro. / Faro

No dejo de sorprenderme con los nombres que les ponemos a los perros. Creo que guardan una clara relación con el contexto social y político de cada momento, y con la personalidad de sus dueños.

Por ejemplo, cuando era niño se podían diferenciar claramente dos grandes bandos. Por un lado, los de filia soviética. Porque, ¿quién no se acuerda de algún Trotski, o Laika, o Boris meneando la cola cuando llegabas a casa? Y del otro lado, claro, los proamericanos: seguro que alguno de ustedes jugó con un Rocky, un Bobby, un Max o una Daisy. La Guerra Fría todavía estaba bastante caliente, aunque solo fuera en los collares.

Esto me lleva a preguntarme si hoy habrá canes que atiendan al oír «Donald» o «Putin». Me juego la soldada a que sí. Y a que se portan mejor.

Del mismo modo que, cada dos o tres meses, el INE publica la lista de los nombres de bebés más populares, también podrían hacer lo mismo con los perros. Seguro que nos llevábamos alguna sorpresa.

Tendencias actuales en nombres de perros

Por experiencia —basta con poner la oreja en Vigo, donde hay casi 50.000 perros, muchos más que niños—, diría que ahora los dueños tiran más de nombres galegos, como Lúa o Toxo (los Schnauzer de dos buenos amigos), de la mitología escandinava (Thor, Loki), o de personajes de dibujos animados. No conozco personalmente a ninguno, pero segurísimo que por ahí hay muchos Lilo y Stitch. Sin olvidar los dinosaurios (Rex), los pijos (Coco, Chanel) y los clásicos de toda la vida (Maya, Toby, Bruno, Lola…).

La historia del perro 'Bin Laden' en Vigo

Aunque para originalidad, la de mi difunto tío Manolo. Así, rápido a la memoria, me vienen dos nombres: Roldán (por el primer jefe no militar que tuvo la Guardia Civil, que se enriqueció con fondos públicos, protagonizó una fuga de película y estuvo huido diez años), y Bin Laden (el temido líder de Al Qaeda y durante mucho tiempo, el enemigo público número uno de EE UU). Sí, mi tío era así.

Bin Laden, el perro, también tuvo una vida de película. Digo que era de mi tío porque fue el único cachorro superviviente de una camada de una perra de Manolo que se llamaba Morita. Bin Laden —o Bisla, como acabaron llamándolo porque lo otro era demasiado largo y asustaba al personal— era un alma libre. Literalmente. No conoció ni bozal ni correa, tampoco el agua ni el jabón. Campaba a sus anchas, se daba baños de lodo en A Foz, y todo el mundo lo quería aunque nadie se atreviera a tocarlo.

Bin Laden protagonizó incluso un secuestro. Como lo leen. De buenas a primeras, un día, Bisla desapareció. Todo el mundo pensó que lo había atropellado un coche y que aparecería en una cuneta o dentro de un contenedor. Pero no: algún alma caritativa, desconocedora de la idiosincrasia del can y de su propietario, lo llevó a la protectora de Vigo.

Canes en el refugio municipal de A Madroa, en Vigo. / Marta G. Brea

Tanto revuelo se formó en Sabarís que mi tío acabó yendo a A Madroa con una patrulla de la Guardia Civil (mucho le debe el Cuerpo a O Ferreiro, pero ésa es otra historia) para reclamar que le devolvieran al perro. Me imagino el susto del personal de la protectora al ver llegar a dos uniformados y a un señor con cara de pocos amigos preguntando por Bin Laden. Tal debió de ser el mal trago que Manolo, que en el fondo era un buenazo, acabó esculpiendo la figura de cachorro como agradecimiento por haber cuidado a Bisla. La escultura sigue en A Madroa, como recuerdo de un secuestro que no fue.

Hoy, cada vez que paso por allí y veo aquella estatua —medio perro, medio mito— me acuerdo de Bisla, de mi tío, y de lo mucho que dicen los nombres que elegimos. No solo de los perros, sino también de nosotros mismos.