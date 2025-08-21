Opinión
Utilidade da relectura
Coinciden algúns estudosos da obra poética de Heinrich Heine (1797-1856) en destacar o carácter profético da súa obra (Heine, el don de la profecía en Letras Libres, xullo 2022), capaz de recrear os cantos de amor e as paisaxes da súa patria, pero tamén de escoitar os ríos subterráneos da violencia.
Quixo a actualidade internacional de mortes anónimas na procura de mellor vida, de deportacións e mortes de inocentes levarme á lectura dun poema do poeta alemán que moi ben podería ser a ilustración bíblica, a écfrase do horror actual que está a vivir a humanidade. Trátase dun poema que nos permite aplicalo tanto a un migrante, a un gazatí (neoloxismo que significa «palestino recluído na franxa de Gaza») ou a un deportado pola administración norteamericana, polisemia que garantiza a lectura actualizada do mesmo a través do tempo, indicio evidente da súa pervivencia e, como consecuencia, do seu clasicismo.
O poema, titulado por algún tradutor «Non hai que acordarse del» e por Borges «Que non sexa recordado», está construído en base a un certo paralelismo anafórico subliñado polo retrouso do título que se repite ao final de cada serie do poema (por algo a poesía é nostalxia da canción). Pero a resposta ás interrogantes do poema atopámolo nun artigo de Hannah Arendt (1906-1975) («Dominación total» en La pluralidad del mundo. Antología, Taurus, 2019 pxs. 146-148) no que reflexiona, moitos anos despois, sobre os campos de concentración como experimentos no que todo é posible.
Para converter en «cadáveres vivos» ás persoas, nos campos de concentración corrompen antes toda solidariedade humana porque para que esta teña sentido ten que ter significado social, borrado nos campos porque a morte de todos non permite a posibilidade de testemuñar. Todo forma parte dun esquecemento organizado que abrangue a toda a sociedade, amigos e familia incluídos. Foi un dos grandes triunfos , a obra maestra das SS, prohibir a dor e a lembranza.
Ata a chegada de Hitler ao poder no mundo occidental, mesmo nos períodos máis negros, sempre se lle outorgou ao inimigo morto o dereito a ser recordado coma un recoñecemento de que todos somos persoas, tal como nos di Arendt: «Só porque Aquiles permitiu a celebración dos funerais de Héctor, só porque os máis despóticos gobernos honraron ao inimigo morto, só porque os romanos permitiron aos cristianos escribir o seu martirioloxio, só porque a igrexa mantivo aos seus herexes vivos na lembranza dos homes é polo que nunca se perdeu nin se poderá perder a súa memoria».
Os campos de concentración convertendo en anónima a morte privárona do seu significado como final dunha vida. É a mellor interpretación do poema de Heine no que Esther, narrataria da elexía, está, coa súa negación repetida, a reivindicar o nome dos millóns de persoas mortas como anónimas e desposuídas da súa personalidade xurídica. Que podemos aplicar tamén a todos os migrantes que morren sen nome antes de acadar as praias dunha ilusión ou aos palestinos recluídos na campo de concentración de Gaza.
Un estudo tan rigoroso como o de Hannah Arendt emociona actualmente pola triste realidade que ilustra cada día nos xornais e informativos de todos os medios de comunicación. Por estas mesmas razóns con que argumenta a pensadora xudía, Th. W. Adorno (Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada, Akal, 2004, pxs 262-263) explica a aparición do neoloxismo «xenocidio» para poñer nome, despois da Segunda Guerra Mundial ao que os nazis estaban a facer cos xudeus. Ao conceptualizar a palabra cabía nela a posibilidade de significar todos os nomes dos millóns de persoas masacradas e gaseadas diante da indiferencia da humanidade.
Por veces a historia das palabras é a mellor narración dos sucesos históricos e ofrecen máis luz que a propia historiografía oficial. E os libros formulan preguntas e dan respostas que o lector ten que atopar. Por esto son tan importantes as relecturas porque hai libros que temos lido antes de formularnos a pregunta á que responden.
