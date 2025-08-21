«Con ‘tenis’ no entras»

Imagen de archivo de una discoteca. / Zowy Voeten

No recuerdo la última vez que estuve en una discoteca. Hace mucho que cambié las copas por las cañas, las salidas nocturnas por el tardeo, y desde que soy padre… ya ni eso. Ahora lo mío es llevar a los niños al parque, donde está la verdadera acción. Y no sé qué cansa más: si andar de bailoteo castigándote el hígado y los pulmones (en mi última visita a una disco aún se podía fumar dentro de los locales, así que hagan cuentas), o pasar toda la tarde controlando que las fieras no se maten en los columpios o, simplemente, no se te escapen. Todo sin tiempo para sentarse más allá de los diez minutos de la merienda. Dejémoslo en un empate.

Sí, mi vida noctámbula pasó a mejor vida (válgame la redundancia) y no la echo nada de menos. De salir a las diez de la noche a irse a dormir a esa misma hora. ¿Les suena?

De todas formas, por lo que acaba de publicar nuestra jovencísima compañera Alexia M. Brunet, la movida nocturna, aunque haya cambiado de zonas, ambientes, consumos (en mi época el botellón era anecdótico y se limitaba al verano) y perfiles, sigue manteniendo, por desgracia, algunos viejos vicios. Jamás olvidaré la primera vez que me dijeron: «Con tenis [zapatillas deportivas, para los lectores de la capital] no entras». O aquel «solo mayores de 22». Vamos, excusas para prohibir la entrada a quienes —creen ellos, los porteros y sus jefes— tienen menos recursos y, por tanto, consumen menos… o a quienes, por culpa de las hormonas, podrían montar bronca con más facilidad.

Sinceramente creí que estas prácticas, del todo ilegales (lean el artículo de Alexia), se habían extinguido como los dinosaurios. Pero se ve que algunos dinosaurios —otra redundancia, perdón— siguen en las puertas… y en los despachos de los locales.

Con tenis no pasas (lo primero que te miraban los porteros, si no les gustaban tus pintas, eran los pies), solo mayores de 22, grupos de más de cinco tampoco... aunque si son chicas, sí, porque «atraen clientela masculina». No sé qué es peor: si filtrar por edad, por estética, por clasismo, o por sesgo de género. Es decir, usar a las mujeres como gancho comercial.

Escribir esto me trae a la memoria un cumpleaños, hace muchos años, en el que mis primos y yo acabamos en la puerta de un local de moda —lo sigue estando— en Areal. A ver si adivinan. Sí, uno de nosotros no cumplía con el «código de vestimenta» o dress code, y sí, el portero nos dijo que no podíamos pasar. Estábamos ahí, sopesando qué hacer, cuando uno de los dueños reconoció al señalado por su calzado, que por entonces era guarda forestal en las Cíes y lo tenía en muy alta estima —mi primo desconocía que aquel enamorado de las islas era el propietario del negocio—. Se volvió al portero y dijo: «A estos chicos los dejas pasar... y que les abran una botella de cava. Yo invito». ¡Ah, qué gran victoria! ¡David venció a Goliat! Ni que decir tiene que el resto de la noche fue un éxito. Tanto, que esa anécdota la seguimos recordando todos —los que seguimos vivos— y, estoy segurísimo, también el que se nos fue, esté donde esté.

En fin, los años vuelan, cambiamos las pistas de baile por los parques infantiles, pero hay cosas que se resisten a avanzar. Algunos siguen creyendo que poner cara de pocos amigos en la puerta les da poder, que discriminar es parte del negocio, y que el respeto se mide por el calzado o por la ropa. Al menos en el parque, los niños entran sin filtro de edad, sin dress code y sin lista VIP. A ver si aprendemos.