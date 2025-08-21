Lely no se quema

Recuerdo haber leído una historia sobre un muchacho alemán que estudiaba para hacerse ordeñador profesional. Acudía a una escuela agrícola, aunque al final acaba alistado y combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Nunca imaginé que existiera un conocimiento reglado para extraer la leche, creía que era algo que se trasmitía de padres a hijos y se mejoraba con la práctica. Error. Obvio que frente a la industrialización germana, pocas explotaciones gallegas, más en los años treinta, contarían con cabañas numerosas, por eso aquí nadie demandaba una mano de obra tan especializada.

Este verano, la marca Holandesa Lely mostró su robot A5 Next en una granja de Mazaricos (A Coruña). Este aparato, autónomo por completo, ordeña unas 60-70 vacas sin la intervención humana. La máquina limpia las tetillas, coloca las bombas de succión, analiza la calidad de la leche, y no sé cuantas cosas más. Esta última versión, la Next, mejora los aparatos que desde hace veinte años se instalan en Galicia. El juguetito cuesta lo suyo pero ahorra un curro tedioso.

Pienso en esto porque llevamos unas cuantas semanas apagando fuegos y no aprendemos. Parece que eso no ha cambiado en 100 años. Llega el verano, se aceleran las temperaturas y ahí tenemos la España vaciada en llamas. Un drama… Siempre ocurre lo mismo, nos pilla desprevenidos. Estábamos atentos a lo de Gaza, a las vacaciones y al Mundial de Clubes, y de repente sucedieron todos los incendios, en todos los lugares y al mismo tiempo. Es posible que hubiera cierto descontrol -un poco sí- cuando empezaron, pero resulta complicado enfrentarse a un enemigo poderoso sin una estrategia bien armada; porque el plan ese contra-incendios de la Xunta (PLADIGA) lo debieron hacer los chavales de prácticas y así quedó. También pudiera ser que los medios de la consellería fueran insuficientes pero es que -si me apuras- hasta hace quince días la cosa estaba tranquila. Gastar por gastar, no. Vale que Lorenzo apretaba el termómetro y la ola de calor atizaba duro, pero nada ardía. No supimos ver cómo el solano secaba los matojos y sembraba un deseo de fuego en los campos, hasta que fue demasiado tarde. ¿Verdad?

Que sí, que el abandono del rural hace mella, y la falta de prevención, y los medios justitos, y el calorazo desbocado... pero eso es lo de menos. La clave es si de verdad nos importa que ardan nuestros pulmones, nuestra riqueza forestal. ¿Llegará octubre y habrás olvidado que se calcinaron más de 381.000 hectáreas, o qué? Lo único inmutable es que Lely seguirá operativa, que funcionará como un reloj y cada mañana seguirás encontrando leche fresca en tu súper. ¡Ah!, y si no tienes el lacito negro en tu perfil de wasap, estás tardando.