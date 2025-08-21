La Galicia que arde, la memoria que se pierde

Cada verano Galicia vuelve a mirar con angustia al fuego. No hablamos solo de montes calcinados: hablamos de aldeas evacuadas a toda prisa en Ourense, de vecinos que ven cómo las llamas se llevan casas y recuerdos de una vida, de viñedos arrasados en O Ribeiro o de explotaciones ganaderas que pierden en horas lo que costó años levantar. Es un drama humano, económico y social que se repite con demasiada frecuencia.

El rural no es un simple paisaje: es la columna vertebral de nuestra identidad y de nuestra economía. Allí se sostiene buena parte de la Galicia que trabaja y que innova. Y sin embargo, lo seguimos dejando indefenso frente a un enemigo que sabemos que volverá.

Porque los especialistas lo repiten con claridad: lo ocurrido este año no es una anomalía. Los incendios serán recurrentes, más intensos y más difíciles de controlar. No basta con lamentarse cada verano; necesitamos actuar antes. La prevención no puede ser un eslogan, tiene que convertirse en una estrategia de país.

Hace falta planificación, recursos y coordinación. Medios humanos suficientes y bien preparados, infraestructuras de vigilancia y respuesta rápida, una gestión forestal sostenida y políticas que fomenten un rural vivo y activo. Cada euro invertido en prevención ahorra dolor, destrucción y pérdidas incalculables en el futuro.

Galicia no puede resignarse a arder una y otra vez. Requiere un compromiso colectivo, donde instituciones, empresas y ciudadanía avancemos en la misma dirección. Porque proteger nuestros montes es proteger nuestras vidas, nuestra economía y nuestro futuro.

*María Borrás es presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia