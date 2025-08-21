De blanco por Carlos y Bego. / FDV

Con la excusa de una fiesta ibicenca citaron a Carlos Leiro y Bego Iglesias (atrás en lo alto) y resulta que se la dedicaban a ellos. Fueron los protagonistas de un encuentro organizado por la gente que colabora hace 17 años en la campaña de Cada Niño un Juguete que preside Leiro. Diríamos que fue una fiesta de la amistad y el reconocimiento por esos 150.000 juguetes que han repartido por todas partes hasta más allá de España. Y porque, pareja hace 38 años, pasarán en breve por los Juzgados para la cosa del casorio.

Diego de Giráldez, por tierras de la Casa de Alba

¿Qué hacía el artista de A Cañiza residente en Vigo Diego de Giráldez a primeros de agosto recorriendo la finca que el Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo tiene cerca de Peñaranda de Bracamonte? No es que estuviera interesado en su compra no, porque no está a la venta tan inmensa extensión dedicada a tantos cultivos sino que el mismo Duque le había invitado a conocerla cuando asistió en Piedrahita a la inauguración de su escultura con la efigie del Gran Duque de Alba ante el palacio que allí tiene la Casa de Alba, que fue donde Goya pintó cuadros diversos, creo que entre ellos 'La Maja Desnuda'. En realidad Diego de Giráldez había ido a Zamora para clausurar en la Diputación una exposición suya y aprovechó, por curiosear, que estaba cerca de esa extensión agrícola de los Alba y de Zamora dio un salto a Ávila en medio de la ola de calor, donde el Duque había dispuesto que le esperara un empleado de la Casa para que le guiara en coche por ella. Si lo hace a pie no sé si le llegaría un día y Diego vio allí trailers gigantescos recogiendo trigo, cebada, centeno y las últimas tecnologías agrícolas para recoger las cosechas.

Pedro Fernández

Si España no puede con los incendios, ¿qué con una guerra?

Estoy leyendo admirado los Diarios de la II Guerra Mundial del brillante periodista exiliado español Chaves Nogales, que escribió entre 1939 y 1941 desde París. Día a día ves con qué organización minuciosa se ha preparado el ejército en las trincheras y la sociedad francesa en las ciudades esperando la invasión alemana, el día a día de una larga preguerra. Ahora que en España estamos asolados por los incendios y no parecen llegar los medios, me pregunto qué medios y disposición social tendría España para hacer frente a una guerra, que es mucho más complejo. Los dioses nos protejan si eso ocurriera.

Vivir y disfrutar Vigo, en la calle a toda mecha y color

Hace unos días que está por las calles de 'Vigo Vivir y Disfrutar Vigo', la revista «a todo color», semestral que editan Javier Nogueira y Pilar Campos, dirigida por Chus Torres.

Madonna, con la camiseta del Celta en aquel concierto. / V. De las Heras

Una foto de Madonna hecha por Víctor de las Heras como portada que se abre a espacios como «un día con el alcalde de Vigo», entrevistas a María Xose Porteiro, Antonio García Teijeiro, al obispo Valín, Morris o Rebeca Stone… Por los bares y demás centros culturales tenéis esta revista que cumplió ya un cuarto de siglo.