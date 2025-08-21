Éxito de la Festa Corsaria

Los pasados días 15 y 16 del fin de semana, tuvo lugar la celebración de la ya tradicional Festa Corsaria, este año en su decimocuarta edición en nuestra ciudad. Y si el año pasado decíamos que había sido un éxito clamoroso, el de este año ha superado todas las previsiones de participación ciudadana, que dieron un gran colorido y animación, y que llenaron de alegría las calles de nuestra Villa, abarrotando calles y plazas como jamás se había visto, desde la mañana hasta la noche, que fueron animadas por grupos, que recorrieron todas las calles.

Las mesas familiares y de amigos, dispersas por las calles: Méndez Núñez, Roda, Saco, Eguren, Real, Sol, Praza Veiguiña, Lameira… muchas adornadas magníficamente, que fueron premiadas, estuvieron desde la mañana hasta altas horas de la noche, aprovechando el buen tiempo que permitió desarrollar todas las actividades programadas.

En las mesas abundó la buena comida, el buen vino, la alegría, diversión y el baile y llenaron de alegría el día. Muchas de ellas magníficamente adornadas con motivos de la fiesta, dando gran vistosidad y animación.

Actividades, hubo para todos más que nunca, cumpliendo el programa previsto, mayores, jóvenes y niños, ya en los Jardines, Plaza del Reloj, o Eguren, con actividades de cetrería, oficios, juegos, recorridos en calesas, tren, etc., no faltando los puestos de comida variada, que fueron los habituales y la feria de los siempre animosos participantes. También se pudo visitar en el Paseo Marítimo, un galeón de la época.

Lo que no parece que estuvieran a las altura de lo que se espera de ellos fue la participación de los locales de hostelería, pues apenas se presentaron al concurso, lo que dice muy poco de este gremio, que, a decir verdad, es el más beneficiado con la Festa Corsaria, y los pocos que lo hicieron se limitaron a poner unas banderitas, que nada tienen que ver los corsarios, por lo menos en esta celebración marinense, que de lo que se trata es de recordar y reivindicar a los corsarios, y especialmente a Juan Gago de Mendoza y sus hermanos, que fueron los más destacados, que participaron en muchas batallas, con valor y heroísmo.

La fiesta termino con la escenificación, de una batalla naval, la de Aguete, entre un barco de Juan Gago y un inglés, realizada en la Plaza de España, que resultó muy espectacular, finalizando con una tirada de fuegos artificiales.

Pues lo dicho, felicitar a la corporación, y los que colaboraron y apoyaron esta idea, y a todos los participantes por su entusiasmo. Desde luego que hay cosas que mejorar, pero no es el momento. Que siga creciendo, que es lo importante, y que cada año asista más gente, por lo que auguramos que pronto será de conocimiento más amplio y por ello una gran fiesta a nivel gallego, en próximos años.