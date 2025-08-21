De Barreras a Hiperxel

He tenido la ocasión de referirme en varias ocasiones en esta newsletter al estupor que me generan algunos procesos concursales. Comprendo el objetivo de la ley de que prevalezca la actividad económica, pero creo firmemente que, a menudo, genera una enorme indefensión entre los acreedores.

No entenderé nunca cómo procedimientos como el de Factorías Vulcano, que en sus últimos años pasó por más insolvencias que buques tuvo en grada, pudiese ser calificado como «fortuito». Dicho esto, no nos congratularemos lo suficiente de la audacia del juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, con la quiebra de Hijos de J. Barreras y la activación de un prepack concursal que era una rara avis en todo el territorio español.

A la vista está el éxito del proceso, por más que la caterva de inversores arremolinados en torno a la pretenciosa Ritz-Carlton Yacht Collection se hubiese ido de rositas y con un escudo financiero a cargo, en su mayoría, del Estado. Pues vale. Pero las instalaciones de aquella Barreras no pueden brillar más a día de hoy: misión cumplida.

También fue osado el plan de reestructuración tejido para Xeldist (Hiperxel era su marca comercial) tras la catastrófica gestión de Grupo Vinova. No solo por el enorme sacrificio que imponía a los acreedores –volvemos a lo de antes--, sino salir adelante pese a discriminar claramente a algunos de ellos.

Aquella sentencia de la Audiencia Provincial que echaba por tierra la homologación del plan fue preclara: las quitas no pueden repartirse de modo desproporcionado, arbitrario, desigual. El juez ponente, Francisco Javier Menéndez Estebánez, lo expuso de forma fantástica –y, sorpresa—didáctica. Por eso su sentencia ha servido y sirve como referencia para múltiples fallos judiciales en materia concursal por todo el país. No podremos saber nunca qué hubiese pasado con Hiperxel de haber salido adelante aquel proyecto elaborado a la desesperada por los fondos de inversión que habían actuado de mecenas de Vinova –el tándem Juan Villamizar y Eusebio Novas--, pero tenemos claro que la sentencia fue modélica.

La parte de la fiscalización de cada concurso de acreedores, con la sección sexta, ya me genera más repelús. Entiéndeme: me he pasado tantas horas viendo hojas y hojas de Excel con nombres de acreedores obligados a aceptar quitas infernales que el hecho de que algunos empresarios puedan continuar como si nada administrando bienes propios y ajenos me parece una distopía. Injusto.

