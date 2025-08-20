Un ciudadano entra por primera vez en la Oficina da Valedora da Cidadanía de Vigo y cuando sale me dice: «Gracias». Perpleja le pregunto: «¿Por qué si no he hecho nada?». «Por haberme escuchado», me contesta.

Lo pequeño es hermoso, claro que sí, aquí, y como casi siempre, la verdadera belleza y valor se encuentra en las pequeñas cosas , a menudo pasadas por alto.

Pero, ¿es pequeño que te escuchen cuando has peregrinado por todas las dependencias administrativas y te han despachado con un «imposible atenderle porque no tiene cita» o con un «esta no es nuestra competencia» o con un «reclame online por nuestra web» y yo no tengo ni idea como manejar internet?

El mero hecho de haber atendido a esta persona, el haber estado próximo a ella, a sus problemas, ha merecido la pena . El encuentro ha sido pequeño y hermoso, con regusto amargo de estar ante un impotente ciudadano que solo quiere que alguien lo escuche.

Pero no se trata de un escuchar pasivo sino de un hacerlo activamente con el objetivo de conocer los problemas y los intereses de las personas. El éxito del encargo de una defensora local, entiendo que es eso:la proximidad y que la opinión pública sepa que, con la legalidad, el motivado razonamiento jurídico y la equidad, va a proteger ante la administración local los derechos de los ciudadanos/as y a intentar solucionar sus quejas. La tarea es apasionante.

Llevo poco más de seis meses al frente de la Defensoría y tal vez sea el momento de explicar los concretos cometidos que se están llevando a cabo en esta oficina.

Hemos empezado la labor dando más visibilidad a la institución mediante planes para fomentar el conocimiento y la bondad de sus cometidos. Entre ellos: un nuevo logo y una nueva web, porque contar con una moderna imagen institucional ayudará a difundir la institución en un mundo en el que la imagen tiene cada vez más importancia ; el nombramiento de una nueva Vicevaledora con un alto perfil profesional y humano; encuentros con la mayoría de las ONG y entidades sociales de la ciudad que, fundamentalmente, han puesto el foco en la desproporción existente entre el aumento de la población vulnerable o en situación de riesgo y los recursos a utilizar para la debida atención de la misma; reuniones con asociaciones de vecinos/as, bien en su propia sede, bien en la nuestra, que van poniendo de manifiesto sus inquietudes y quejas respecto a la calidad de vida de la vecindad ( ruidos, contaminación, seguridad vial, accesibilidad…); participación en la nueva Red estatal de Defensorías locales con el fin de unificar criterios y buenas prácticas.

También nos hemos empeñado en dotar de calidad a la atención de las personas que acuden a nosotras para formular sus quejas, bien de forma presencial o digital. Para ello, con la imprescindible colaboración de las concejalías competentes, hemos logrado una mayor agilidad a la tramitación de las quejas y una mejor eficiencia en la gestión, desburocratizándola en la medida de lo posible, mediante el contacto directo con los funcionarios/as y concejalas/es del Concello, con los que mantenemos una cordial y respetuosa relación institucional.

Somos conscientes del problema estructural de sobrecarga de trabajo y del alto porcentaje de bajas laborales lo que suele provocar tardanzas en la tramitación de los expedientes. Pero ahí estamos, a veces contra ruedas de molino, pretendiendo ser un cauce cualificado de atención a la ciudadanía en sus demandas, a través de la mediación, la conciliación, la persuasión, la sugerencia y la pelea, en su caso, para mejorar la protección y reforzar los derechos de los vecinos/as de esta ciudad y en esta ciudad.

«… Y bueno, pues, adiós a ayer y cada uno a lo que hay que hacer. Tú, enciende el sol. Tú, tiñe el mar. Tú, descorre el velo que oscurece el cielo. Y tú, ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana…Que hay que empezar un día más. Tire pa,lante que empujan atrás…»

( Serrat. Un día más).