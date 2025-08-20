Las fiestas de Reboreda. / FDV

Cosa seria, las fiestas de la parroquia redondelana de Reboreda. Un evento que reúne a familias enteras, bien sea por devoción a Santa María o por tener un motivo más para estar de nuevo todos juntos. Y si no que se lo digan a Sole y Vicente, cuya casa se convirtió, un año más, en punto de encuentro casi multitudinario. Unas 40 caras sonrientes reflejan lo mismo: las ganas de compartir, celebrar y mantener vivas las raíces. Y eso que, por una cosa o por otra, faltaron algunos de los habituales. ¡Viva Rebore… la familia!

Los usuarios de caravanas hablan de sus derechos

Cada vez más autocaravanas y cada vez más oposición a ellas y a cederles espacios de aparcamiento en los ayuntamientos. En Vigo la cosa está dura pero hay alcaldes como el de O Grove, Cacabelos, que les ha declarado la guerra y en Sanxenxo lo están pensando. Un vigués, Antonio Portela, va a publicar una carta hoy por las redes que no solo dirige a Cacabelos sino a cualquiera de sus colegas. «Yo tambien soy gallego —dice— y llevo 6 años desde que nos echaron del edificio en la calle Cesteiros de Vigo para dedicarlo al turismo, viviendo en una autocaravana. Los autocaravanistas que vivimos (debido o no a las politicas de vivienda ) en autocaravanas somos ciudadanos como cualquier otro, con los mismos derechos pues tambien votamos, pagamos impuestos , compramos y comemos en los restaurantes que visitamos, repostamos gasoil y gas etc. ¿Cómo se atreve a decir que rompemos el ecosistema nosotros y callarse ante los pisos turísticos que lo han puesto patas arriba? Lo que deberían hacer ustedes es habilitar espacios con normas y servicios como hacen otros concellos y no incitar al malestar y el odio de otros ciudadanos hacia las autocaravanas, no tratarnos como indeseables, como hace usted».

Landeiro, un ex de FARO, médico en la película «San Simón»

Tengo una cita el martes en el Auditorio Mar de Vigo con la presentación de 'Romería', la película rodada en la ciudad por Carla Simón sobre esos años 80 que conozco sobradamente.

No será hasta octubre cuando se presentará 'San Simón', dirigida por Miguel Ángel Delgado, que tengo ganas de ver porque uno de los actores relevantes aunque no protagonistas es el vigués Manuel Landeiro, que fue compañero en FARO 22 años, desde que entró en 1972. Landeiro fue seleccionado en el casting para representar al Dr. Poza, un reconocido médico pontevedrés que ayudó a muchos perseguidos durante la guerra civil y acabó prisionero en la isla, si bien con las atribuciones de médico de los presos.

San Simón revive su época más cruel / A. Blasco

Debe tener dotes naturales nuestro Landeiro para la interpretación porque la de actor no es su profesión ya que después de FARO montó con otros una agencia de comunicación, Taktika, que dirige ahora su hija. Lo verán estos días en el festival de San Sebastián.