Vigo se pone en marcha

El antiguo taller de baterías de Stellantis Vigo. / Stellantis

Todavía queda mucho agosto, y aún más para que arranque el curso escolar, pero Vigo —aunque dudo que alguna vez se detenga del todo— ya se pone en marcha.

El gran motor económico de la ciudad y de Galicia (con permiso de Inditex) vuelve a rugir: Stellantis ha reactivado sus dos líneas de producción tras unas más que merecidas vacaciones para sus 7.000 trabajadores. Y con Stellantis —la antigua Citroën, para los nostálgicos— se reanuda también el trabajo en la práctica totalidad del panel de proveedores y auxiliares que la sostienen desde Galicia, el norte de Portugal, Marruecos y vaya uno a saber desde dónde más. Vigo vuelve a hacer lo que mejor se le da: coches.

Y no lo digo yo. Lo dice la propia multinacional, ahora dirigida por el capo di tutti capi, el italiano Antonio Filosa, que por quinto semestre consecutivo ha reconocido a Balaídos como la planta más eficiente de toda la constelación del grupo —casi medio centenar de fábricas repartidas por el mundo— y también como la de mayor volumen de producción. Entre enero y junio de este año, volvió a batir su récord semestral: 290.000 unidades.

Ser número uno del mundo en algo es difícil. Que se lo digan a los deportistas (pienso en Marc Márquez, Jannik Sinner —espero que por poco tiempo, con Alcaraz pisándole los talones—, LeBron James…) o a los millonarios (con Elon Musk encabezando un ranking Forbes que cambia más que el tiempo). Pero serlo en un sector ultracompetitivo y en plena transformación hacia el coche eléctrico es casi un milagro.

Con la vuelta de Stellantis, también regresa la actividad al puerto de Vigo, especialmente a la terminal de transbordadores de Bouzas. Desde allí, la multinacional italofrancoamericana —concesionaria de 248.000 m² y operadora de un silo de vehículos al que pronto se sumará otro gemelo— exporta más del 85 % de los coches que se ensamblan en Balaídos. Por algo Vigo es ya el mayor hub de automoción de toda la fachada atlántica europea (que se dice pronto) y puente de unión entre el polo industrial de Marruecos —cada vez más potente, y con la industria china al timón— y el norte de Europa.

Vuelven los trabajadores de Citroën —en el fondo, también soy un nostálgico— al tajo y, como siempre, pese a los éxitos pasados (la planta más eficiente, la más productiva, etc.), lo hacen con la incertidumbre que caracteriza a la volátil industria de la movilidad: la lenta implantación del vehículo eléctrico, las tensiones geopolíticas que encarecen suministros y lastran ventas, o incluso los incendios en Ourense, que —como recogimos en estas páginas— arrasaron la antigua planta de Rieter Saifa (hoy Autoneum), en A Rúa. De allí salen a diario más de una decena de camiones cargados de componentes para las furgonetas viguesas (que, por suerte, aún representan el 60% de la producción de la factoría viguesa).

El pulso de la ciudad late al ritmo de las cadenas de montaje de Balaídos.

Mientras éstas sigan en marcha —con sus luces, sus robots, sus operarios y sus récords—, Vigo seguirá siendo sinónimo de industria, de empleo, de futuro. Porque aquí no solo se fabrican coches: se fabrica orgullo, se fabrica territorio, se fabrica una forma de entender el trabajo como motor de vida. Y eso, en los tiempos que corren, vale más que nunca.

Así que como dicen los franceses (que siguen mandando, aunque ahora menos, en Stellantis), feliz rentrée.