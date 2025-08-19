De Madrid y Vigo / FDV

Hace medio siglo que Eduardo Calvo, madrileño de la Puerta del Sol, veranea en Playa América, y 50 años cumple la curiosa cena de confraternización entre amigos de Vigo y Madrid de más de 70 años. Ahí los veis en su encuentro de hace unos días en el Club de Yates de Baiona. De izda. a dcha., Antonio Sáez, Mª. Carmen Pérez, Antonio Lara, Margot Pardo de Vera, Fernando Lorente, María Aval, Carmen Lara, Eduardo Calvo, Memé Fernández-Villamarín, Toya Carballo, Javier Mendoza, Luis Lara (exdirector del Puerto de Vigo) y Pilar Arenas.

Nosotras, en la vida y obra del cantante Rafael Amor

Seis años han pasado ya desde que falleció Rafael Amor, juglar, cantor contemporáneo, poeta dotado de fino humor en sus conciertos. Nacido en Argentina, desde 1974 residía en Madrid y desde el año 83 lo habíamos recibido en Vigo casi ininterrumpidamente de la mano de Daniel Calá. Siempre nos traía, con las anécdotas de vivencias cancioneras, su humor sarcástico, su poesía tierna y profunda, su grito rebelde que reclama justicia social y libertad de ideas. ¿Recordáis sus temas, himnos algunos? No me llames extranjero, El loco de la vía, El perro cojo... Pues bien, Pilar Campos, su mujer viguesa, prepara un espectáculo poeticomusical de título 'Nosotras' en la obra de Rafael Amor, que es un recorrido por las mujeres que habitaron sus canciones, textos y poesías, junto a una artista que lleva muchos años en nuestra ciudad, Miriam Sandoval. Será el 19 de octubre en A Morada, una cooperativa de mujeres que le abre sus puertas. Es probable que le conozcan pocos de la juventud actual pero no vamos a tener la culpa de que nacieran tan tarde y perdieran a este poeta y cantor excepcional de gruesa figura, pelo largo y una barba que le daba falsa fiereza.

¡Pardiez, Javier, cómo te lo montas con Máis que Auga!

Acabo de recibir un kit de esos que regala la cadena de gimnasios Máis que Auga, que tan sabiamente y no sin riesgo asumido por su espíritu emprendedor fundó el tomiñés Javier Carrera. Nunca hemos tenido tiempo para profundizar en la amistad pero lo conozco de aquí y allá desde los años 80 y me asombra enterarme de que los centros Máis que Auga de los que es CEO en Vigo, concesiones municipales (Coia, Barreiro y Navia), suman 16.000 abonados (casi la mitad de los socios del Celta) además de 8.000 cursillistas. Con 135 empleados y 1.200.000 accesos anuales a sus instalaciones, el mes pasado fueron récord mundial de participantes en el Torneo de Pádel Ciudad de Vigo que ellos organizan. Pareja de la alcaldesa Sandra González, muy querida y reelegida en ese Tomiño en el que él vive, lo que leí de Javier es que es padre de tres hijas e hijo de carnicero, que trabajó en la extinta Telefónica y que desde muy joven destacó por su espíritu emprendedor. Lo que he comprobado en ocasionales encuentros es que es un tipo muy afable, sencillo, con un evidente don de gentes y al que le encanta agasajar a sus amigos o hacerlos cuando aún no lo son. Debe ser fiel a ese viejo aserto: un amigo es un regalo que te haces a ti mismo.