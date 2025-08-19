La deserción del General Lluvia

La lluvia, tan amiga de Galicia, no ha querido comparecer en este verano tórrido de soles y avaro en precipitaciones. El General Lluvia era y es el arma definitiva en la guerra contra los incendios, del mismo modo que el General Invierno fue el más eficaz en Rusia cuando de parar a Napoleón o a Hitler se trataba.

Los daños de esta deserción están siendo devastadores para el arbolado, el transporte y la población en varias provincias de España. Los políticos, que tienen un problema para cada solución, no dudan en trasladar el incendio a las redes sociales, lugar apropiado para echar más leña y sarcasmos al fuego. Lo suyo es buscar culpables, en lugar de respuestas.

No es cosa nueva. Veinte años atrás, cuando una pavorosa oleada de incendios cubrió de ceniza penitencial los cielos de Galicia, una ministra no tardó en descubrir a los responsables del desastre. Los gallegos conformaban, a su juicio, una sociedad «muy caciquil, muy rural» en la que reinaba «la ley del silencio». Los vecinos de este atrasado reino le tenían «miedo a su propia debilidad», tara social vinculada por misteriosas razones al nacimiento de los fuegos.

Aquella explicación sociológica y hasta psicológica pierde sentido ahora, cuando las llamas trascienden los límites de Galicia. Nadie culpa esta vez de caciquismo y debilidad a otros lugares víctimas de la quema en el norte, centro y sur de España.

Mejor hubiera sido reconocer, entonces y ahora, que esto es una guerra, por más que algunos gobernantes lo admitan implícitamente al pedir la intervención del Ejército.

La batalla contra el fuego es mucho más que una simple metáfora bélica. Contra las llamas alistan los reinos autónomos y el Estado en general toda suerte de medios. Brigadas terrestres de bomberos, a veces aerotransportadas; aviones Canadair y fuerzas de especialistas del Ejército, como la UME. A pesar de ese despliegue por tierra y aire, no es infrecuente que las llamas rompan las líneas de defensa y sometan a muchos civiles al asedio, como en una guerra convencional.

Los científicos, que buscan causas antes que culpables, han dado a entender que el fuego cuenta con fuerzas auxiliares que contribuyen a su propagación. Cuando coinciden en un mismo día temperaturas superiores a los 30 grados, una humedad inferior al 30 por ciento y vientos que exceden los 30 kilómetros por hora, las probabilidades de incendio pasan a ser casi certezas. Varias de esas circunstancias se han dado, infelizmente, en la catástrofe todavía en curso.

Sobre el origen de los fuegos ya hay más diversidad de opiniones. Tras la mayoría está la mano del hombre, si bien ahí confluyen las imprudencias en ciertas prácticas de quema supuestamente controladas y los émulos de Nerón, entre otros sospechosos habituales.

Si a ello le añadimos que el General Lluvia ha desertado de su puesto durante casi todo el verano, ya solo quedan las rogativas a la Virgen de la Cueva para ver si le ordeña algo de agua a las nubes. En medio de la trifulca política, a nadie se le ha ocurrido tan tradicional, si bien algo desesperado, recurso. El de rezar para que esto acabe de una vez.