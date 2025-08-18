Tontos con mechero

Agentes de Guardia Civil y GNR, junto al «camping gas» en la playa de Areacova / FDV

Los griegos tenían un panteón de dioses casi infinito, con deidades para todos los gustos. Pero el fuego no era una de ellas. Para los helenos, era un ser vivo, no un dios. Según la mitología, fue el titán Prometeo quien robó el fuego —símbolo de conocimiento y progreso— a los dioses para entregárselo a los humanos. Esto provocó la ira de Zeus, que lo encadenó a una roca, donde un águila le devoraba el hígado cada día. Para toda la eternidad, pues Prometeo era inmortal. Durísimo castigo el de Zeus. O no tanto, a la vista de lo que algunos humanos hacen con ese regalo. ¡Ay, Prometeo, la que has liao!

Aunque eso de humanos les viene grande. Mejor: inconscientes con mechero.

Y es que, en medio de la mayor devastación incendiaria del siglo XXI, con Ourense ardiendo por los cuatro costados, convertida en un infierno en la tierra, con decenas de miles de personas afectadas, un aire irrespirable y un daño ecológico y personal irreparable, hay tontos que se ponen a jugar con el mecherito o las cerillas.

Por ejemplo: desprecintando los asadores de nuestros parques forestales en Vigo para prepararse un churrasquito. Sí, sí, en San Miguel de Oia y A Madroa, con el monte convertido en un polvorín por las olas de calor, la falta de humedad y el exceso de biomasa: el combustible perfecto para las llamas. O lanzando fuegos artificiales en una fiesta privada en el Parador de Baiona, que, claro, se les fue de las manos y acabó en conato de incendio. Eso sí que es jugar con fuego.

Desprecintando los asadores de en San Miguel de Oia y A Madroa para prepararse un churrasquito / FDV

«¡Qué insensatos!», pensarán. Pero es que los hay peores. Un vecino que se puso a quemar rastrojos y restos de poda en su finca (sí, han leído bien, con la que está cayendo) en Coruxo, pese a que está expresamente prohibido. Y ya el no va más: una familia de bañistas que, ajena a todo lo que está ocurriendo en nuestros bosques este verano, no tuvo mejor idea que sacar el camping gas para asar unas sardinas al lado del pinar de Areacova, en Aldán, uno de los paraísos naturales de la ría de Vigo.

Pero esta gente, ¿en qué está pensando? Por suerte no pasó nada grave. Pero, ¿y si pasa? ¿Y si un capricho como asar un churrasco en el monte acaba destruyendo ese mismo monte? ¿Y si muere alguien? ¿Vale la pena el asado? Respondan ustedes.

Con todo, hay que diferenciar a los tontos con mechero de los incendiarios. Para estos últimos, el castigo de Prometeo igual se queda corto. Porque prender fuego al monte de forma intencionada —da igual el motivo: limpiar maleza, generar pastos, especular con el terreno, venganzas personales o simple fascinación pirómana— no tiene perdón de Dios.

El sufrimiento que generan a la población, el golpe a un ecosistema ya frágil por el cambio climático, el daño a la salud (todo ese humo acabará pasando factura a nuestros pulmones)... No, no se puede perdonar. Ojalá les caiga encima todo el peso de la ley. Sería lo mínimo.

Esto no va solo de ignorancia o barbarie. Va de una falta total de empatía, de respeto y de conciencia colectiva. Va de gente que convierte en ceniza lo que a la naturaleza le ha llevado siglos construir. Y no hay excusas. Ni las habrá jamás.

Prometeo nos regaló el fuego con la esperanza de iluminar nuestro camino. Pero parece que a algunos, en vez de luz, solo les ha servido para propagar sombras. Y ningún héroe mitológico vendrá esta vez a salvarnos. Solo nos queda la ley.