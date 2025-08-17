Opinión
Palestina: da inacción á inanición
Cando era neno e ía á igrexa os domingos, repetía, mal que ben, as frases que marcaban o desenvolvemento da misa, a miúdo sen entender o que dicía. Por exemplo, non lle atopaba sentido a recoñecer ter pecado moito de pensamento, palabra, obra e omisión. Primeiro, porque era un neno que facía cousas de nenos, e iso non pode ser pecar moito. Pero o que máis me desconcertaba era o de poder pecar por omisión. Eu só entendía o pecado por acción, pero non de pensamento e, menos aínda, por non facer nada. Co paso do tempo entendín que, á marxe das túas crenzas relixiosas, dos teus valores éticos ou do teu pensamento político, pódese obrar mal por non facer o debido.
Sen ir máis lonxe, o noso Código Penal castiga a omisión do deber de auxilio. Tamén no dereito internacional a inacción pode implicar responsabilidade. No seu momento, a Corte Internacional de Xustiza determinou que Serbia non foi directamente responsable do xenocidio de Srebrenica, pero si o foi por non facer nada para previlo ou castigar os seus responsables.
Cal é a nosa responsabilidade ante o que está a ocorrer en Gaza? Cualifíqueno como queiran, pero a ONU considera que é un xenocidio. Eu tamén. A cifra de mortos é arrepiante. Segundo datos oficiais do Ministerio de Saúde de Gaza e das autoridades israelís, xa son máis de 60.000 (dos que máis de 59.000 son palestinos), sen contar os milleiros de cadáveres que aínda permanecen baixo os cascallos dos edificios destruídos. Segundo diversas fontes fiables, máis do 80% das persoas palestinas falecidas son civís, a maioría mulleres e nenos.
Que facer ante este despropósito? A posición do Goberno de España é clara. Dende o recoñecemento do dereito de Israel a defenderse —en particular dos atentados terroristas de Hamás e dos ataques que sofre desde Gaza—, non todo está xustificado. Por iso, España pide respecto ao Dereito Internacional Humanitario e rexeita a violencia indiscriminada, cun chamamento urxente a un alto o fogo inmediato e permanente, ademais de esixir a apertura total de corredores humanitarios para a poboación civil en Gaza.
O Goberno de España recoñeceu tamén o Estado Palestino o 28 de maio de 2024, coas fronteiras de 1967. Fíxoo xunto con Irlanda, Noruega e Eslovenia, como paso para avanzar nunha solución de dous Estados. Máis países, entre eles Francia e o Reino Unido, anunciaron que o farán proximamente, cando menos se a paz non avanza.
Pero non é suficiente. España debería deixar de vender e mercar armas a Israel e presionar para que a Unión Europea faga algo máis que lamentar os mortos mirando ao chan. Desafortunadamente, tampouco nisto a UE está nin se lle espera. Que fixo a Xunta de Galicia? Nada.
Mentres tanto, Israel actúa cunha crueldade que semella non ter límites, algo aínda máis incomprensible, se cabe, por parte dun pobo que sufriu un holocausto. Ante a pasividade do mundo, os gazatís son agora condenados tamén a morrer de fame, quizais a máis cruel de todas as penas de morte. Son ducias, se non centos, os mortos por inanición no último mes, aos que hai que engadir quen foron tiroteados —en moitos casos por francotiradores israelís— nos puntos de entrega de alimentos e auga. Lugares que, por certo, fixa previamente Israel. Que pode haber máis vil ca unha caza humana con reclamo?
De acordo coa denominada Clasificación Integrada da Seguridade Alimentaria, han de cumprirse tres condicións para declarar unha situación de fame extrema. Non se trata de que haxa xente que pase fame —algo que, desgraciadamente, sofren a diario millóns de persoas, mesmo nos países máis ricos—, senón de algo moito máis grave. Tanto, que só hai declaracións oficiais de fame extrema en contadas ocasións. Por exemplo, en Somalia en 2011, no Sudán do Sur en 2017 e 2020, e nalgunhas zonas da rexión occidental de Darfur, no Sudán, o ano pasado. No caso de Gaza xa se cumplen dous destes tres criterios: máis do 20 % da poboación carece totalmente de acceso a alimentos adecuados, sen poder satisfacer nin sequera as necesidades alimentarias mínimas; e máis do 30 % dos nenos menores de cinco anos padecen desnutrición aguda severa. Non se cumpre o terceiro limiar, pero é cuestión de tempo que, cando menos, dúas persoas morran ao día por cada 10.000 habitantes debido a causas relacionadas coa fame e a desnutrición.
Atribúese a Edmund Burke, filósofo e político irlandés do século XVIII, a seguinte frase: “O único requisito para o triunfo do mal é que as persoas boas non fagan nada.” A miúdo pregúntome se estamos sequera entre os bos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El primer gran incendio del año en Galicia ronda ya las 600 hectáreas arrasadas en Vilardevós
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un acertante de La Primitiva en Vigo gana más de 1,2 millones de euros