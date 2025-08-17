Un neonazi en la tertulia

Nick Fuentes es un supremacista blanco, un fundamentalista cristiano, un homófobo, un antisemita y un misógino. Esta frase es puramente descriptiva. El influencer promueve con orgullo estas ideas. Cree que Estados Unidos es una nación cristiana que debería estar en manos del hombre blanco. Se lamenta del poder y la influencia de los judíos, contra los cuales quiere iniciar una “guerra santa”. Dice que pertenece al movimiento incel, que fomenta el odio hacia las mujeres. Admira a Hitler, niega el Holocausto y desea una victoria de la raza aria. Ha sido expulsado de varias plataformas. Tiene 26 años y es una estrella en Internet.

Fuentes se sumó con entusiasmo al movimiento MAGA y apoyó a Donald Trump, con quien cenó en Mar-a-Lago. Él animó a la gente a ocupar el Capitolio, propagando también el bulo de las elecciones robadas. Ahora Fuentes se siente decepcionado con Trump y se ha enfrentado a otros comentaristas de derechas como Candace Owens y Tucker Carlson. Según Fuentes, estos últimos llegan tarde al extremismo triunfante; cuestiona las intenciones de ambos, así como sus orígenes y sus lealtades.

Patrick Bet-David dijo en su pódcast algo muy interesante respecto a Fuentes. Le aconsejó que dejara de utilizar palabras ofensivas, pues así su mensaje podrá llegar a audiencias más grandes. El propio Patrick Bet-David, por ejemplo, dice que no lo entrevista (solamente) por eso. Pero elogió su talento, su coherencia, su carisma, su elocuencia y su éxito a una edad tan temprana. Según Bet-David, Fuentes es un crack de la comunicación, con independencia de si estás de acuerdo o no con lo que dice.

No parece importar en absoluto que este joven trivialice el exterminio de los judíos o que quiera imponer una teocracia en un país donde las minorías no tendrían cabida. Tampoco parece relevante lo grave que resulta su éxito. Lo tremendamente peligroso es su discurso de odio hacia las mujeres. O el modo en que el neonazismo se presenta como otra ideología más, como quien habla de las subidas de impuestos, de la paz en Ucrania o de la guerra comercial.

Es que los halagos de Bet-David responden a una admiración empresarial. Lo ve como un chico hecho a sí mismo que ha encontrado su nicho en el mercado. Lo cual, a su juicio, tiene mérito. Le parece un logro que merece respeto. Aquí se puede apreciar lo que prima en nuestra era de influencers y activistas de las redes sociales. No es el contenido del discurso lo que se admira. O la altura intelectual. O el pensamiento crítico. Es el éxito por el éxito. El número de seguidores. El nivel de fama, siempre directamente proporcional al de la controversia. No importa que el neonazi sea un neonazi. Es que el neonazi tiene talento y llega a la gente.

Imaginémonos si se dijera lo mismo de los fascistas de los años treinta. “Con independencia de si estás de acuerdo o no con lo que dice…” Aunque esto es precisamente lo que gente como Fuentes quiere conseguir: la normalización del mal y de la industria de la muerte. Él quiere convertirse en un líder de opinión más entre tantos otros, más o menos radicales, más o menos provocadores, más o menos oportunistas. Lo que Bet-David dice que Fuentes puede aspirar a ser si este último modera su lenguaje: un neonazi que ya no aparece en prime time como una extravagancia ideológica, sino como un analista más de la actualidad.