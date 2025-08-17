Nos vamos de fiesta

Festa do Carme en Xustáns, el pasado mes de julio, en Ponte Caldelas / FdV

Hace unas semanas, en un día de libranza, estaba en casa recogiendo los trastos de los críos cuando llamaron a la puerta. Abrí, claro, y me encontré de frente con cuatro personas que me repasaron de arriba abajo con la mirada y se presentaron:

—Venimos a pedir para las fiestas de Santa Marta [que se celebraron hace unos días].

—Un momento —les dije. Fui a por la cartera, saqué un billete de 20 euros y se lo entregué.

—Gracias, ¿cómo te llamas? —me preguntó uno de los chicos.

—José Carneiro.

—Ah, Carneiros hay muchos en Baiona, ¿no serás familia de…?

Y ya no les aburro más con la conversación.

Lo cierto es que solté los 20 euros sin pensarlo mucho. Porque, en pleno siglo XXI, con este individualismo feroz que nos atenaza, que un grupo de vecinos quite tiempo de sus vidas para mantener una tradición como las verbenas y las fiestas populares tiene muchísimo mérito.

Aunque, he de reconocerlo, también fui un poco egoísta —no por el color del billete, que no está la economía para derroches, al menos la mía—, porque mientras les daba el dinero no podía evitar pensar en lo que disfrutan mis hijos con las fiestas, las atracciones —que ahora no son muchas, por desgracia—, los fuegos de luces.

Así que, en el fondo, fue un intercambio, un quid pro quo: yo contribuyo con mi granito de arena a que haya fiesta y, a cambio, me ayudáis a entretener a los niños en vacaciones, que se ponen insoportables. Y todos contentos.

Sin comisiones de fiestas, sin vecinos dispuestos a sacrificar horas de sus vidas —y el tiempo es lo más valioso que tenemos—, no habría troula. Les recomiendo el artículo que publicó ayer nuestra compañera Carolina Sertal sobre esta misión desinteresada, con ejemplos de las comisiones de fiestas de Moscoso (Pazos de Borbén), Oseira (Ourense) y Xustáns (Ponte Caldelas). No tiene desperdicio.

En el fondo, los 20 euros me salieron baratos. Porque, ¿cuánto vale la sonrisa de un niño, la ilusión de subirse por primera vez en los cochitos o en el tren chuchú? ¿El agotamiento que provocan los hinchables y que, con suerte, nos permite a los padres dormir a pierna suelta hasta la mañana siguiente? ¿La cara de incredulidad cuando ven a sus progenitores bailar (mal) al ritmo de la orquesta de turno?

Ya se lo digo yo: no tiene precio.

Así que, cuando vuelvan a llamar a la puerta y pregunten «¿para las fiestas?», no lo duden demasiado. No están pagando solo una verbena, ni los fuegos artificiales, ni a la orquesta que versiona a Georgie Dann por enésima vez (La barbacoa, qué temazo). Están invirtiendo en recuerdos. En esos momentos que, con suerte, nuestros hijos contarán algún día como parte de una infancia feliz.

Y eso, créanme, no hay dinero que lo pague.