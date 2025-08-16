La soledad de Gaza

«Meditar sobre lo que pasó es deber de todos», Primo Levi (Si esto es un hombre)

Gaza es un pueblo condenado a sufrir una guerra despiadada y una hambruna aniquiladora cuyas imágenes, que nuestra mirada no puede soportar, estremecen hasta lo más hondo. Cada día asistimos en la distancia al espectáculo de un pueblo moribundo, cuerpos de criaturas reducidas a piel y huesos, de mirada oscura y perdida, preludio de una muerte esperada, a la que el sátrapa verdugo es insensible.

Ante nuestros ojos se exhiben a diario las secuencias de una masacre planificada por el feroz Netanyahu. Es la muerte lenta impuesta vilmente como forma de vida. Por un ucase del sanguinario zar de los judíos, los gazatíes tienen prohibido vivir, pero ellos corren ávidos de alimento jugándose la vida en el intento; es la aventura de cada día a la que sigue la reseña necrológica de los que fueron abatidos.

A lo largo de la historia, la inventiva del hombre para matar a sus semejantes se ha revelado aviesamente fértil; ahí están, por ejemplo, las diversas formas ideadas para ejecutar la pena de muerte. Hace unos años, un grupo de mujeres que habían sido violadas por soldados serbios durante la invasión de Bosnia, defendidas por Catharine Mackinnon, obtuvieron de los tribunales una sentencia que condenaba la violación como instrumento de guerra. Ahora es la hambruna la que se aplica como método de dominación y exterminio.

Israel quiere que la cuestión palestina desaparezca finalmente bajo escombros y cadáveres. Es todo Gaza un campo de concentración donde se pisotea hasta extremos monstruosos la dignidad de las personas. El mundo entero atónito contempla este holocausto, el espectáculo de la agonía de un pueblo. ¿Cómo es posible que un 80% de la población israelí apoye esa barbarie? ¿Acaso es el judío un pueblo sin memoria?

Y mientras la humanidad está de duelo, nadie hace nada. Gaza es un pueblo condenado a la soledad y abandonado a su suerte, a merced de un criminal de guerra sobre el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional, hombre cruel que se adueña de las vidas de los gazatíes para hacerse dueño a la vez de sus tierras.

Por los niños que no pueden hablar, gritan sus madres desesperadas. Lejanos, inertes e impotentes asistimos al espectáculo de su agonía. El corte de suministro de alimentos y el bloqueo de ayuda humanitaria son crímenes de guerra ante los que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente.

Para detener este bárbaro intento de limpieza étnica, no basta con las voces críticas del escritor israelí Davis Grossman y del historiador Gadi Algazi, lamentos que se alzan por encima de las bombas y los llantos, ni bastan tampoco las protestas de Francia, Reino Unido y Alemania, ni que esta última deje de enviar armas a Israel, ni son suficientes los manifiestos y proclamas. ¿Qué hace la comunidad internacional ante este bárbaro intento de limpieza étnica? ¿Qué hace la ONU ante estas flagrantes violaciones del Derecho internacional? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿A qué espera para rescindir los acuerdos comerciales con Israel?

Hace poco, Josep Borrell, en un reciente artículo, ha dicho, con toda razón, que «quienes no actúan para poner fin a este genocidio y a estas violaciones del derecho internacional, a pesar de tener la posibilidad de hacerlo, se convierten en cómplices». El mensaje va dirigido a los Estados miembros de la Unión Europea que, pese a su obligación jurídica de actuar y teniendo a su alcance medios de presión para hacerlo, eluden tomar medidas contra el gobierno israelí.

Y si ya el silencio es una forma de complicidad, más lo es la inacción, la quietud de quienes, pudiendo y debiendo reaccionar, no lo hacen. En la otra cara de esa luctuosa moneda está la terrible soledad de Gaza.